Balacera en Coapa: Sacan a joven ejecutado de un bar en Acoxpa; hay 4 heridos más

Un crimen violento sucedió durante las primeras horas de este lunes 23 de marzo, dentro de la zona de bares de Calzada Acoxpa, en Coapa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), oficiales se movilizaron a la intersección con División del Norte, en la colonia Prados Coapa Tercera Sección, tras recibir reportes de múltiples detonaciones de arma de fuego al interior de un establecimiento.

Al arribar al sitio, los uniformados localizaron el cuerpo de un hombre en el estacionamiento del lugar, quien presentaba heridas de bala y señales evidentes de haber sido arrastrado antes de perder la vida.

¿Qué pasó en Calzada Acoxpa? Detalles del ataque en el bar Terraza Paraíso

De acuerdo con las primeras versiones recopiladas en el lugar de los hechos, la víctima mortal es un joven de alrededor de 23 años de edad. Algunos testigos en el lugar aseguran que sujetos armados irrumpieron en el bar Terraza Paraíso y en este momento se investiga dónde ocurrió el asesinato, si al interior o fuera del inmueble.

Paramédicos que llegaron al punto del conflicto diagnosticaron al hombre sin signos vitales, por lo que la zona fue acordonada de inmediato para resguardar la escena del crimen y permitir las labores de los servicios periciales.

Saldo de la balacera en Coapa: Un fallecido y cuatro heridos

El ataque no se limitó a una sola víctima. La SSC CDMX informó que, además del joven fallecido, cuatro hombres resultaron lesionados por proyectil de arma de fuego durante los disturbios en el establecimiento. Los heridos fueron estabilizados y trasladados de urgencia a diferentes hospitales cercanos para recibir atención médica especializada; hasta el momento, su estado de salud se mantiene bajo reserva.

La presencia policial en la zona de Tlalpan se intensificó tras el incidente, mientras que los peritajes iniciales buscan determinar si el ataque fue directo o si se derivó de una riña previa al interior del bar.

⛔️ ¡Alerta al sur de CDMX!

Elementos de la @SSC_CDMX atendieron una balacera en el Bar Terraza Paraíso, de una plaza comercial de la colonia Prados Coapa, al cruce de División del Norte y Calzada de Acoxpa. ⚠️ Un joven de 22 años murió y no se reportan detenidos al momento🚨 pic.twitter.com/ibJARO3En3 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 23, 2026

Fiscalía y cámaras del C5 investigan el homicidio en Tlalpan

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ya trabaja en conjunto con la SSC para esclarecer los hechos y dar con los responsables de la ejecución y las lesiones de los otros cuatro civiles.

En este momento se revisan las grabaciones de las cámaras de seguridad del bar Terraza Paraíso y las cámaras del C5 ubicadas en las avenidas Acoxpa y División del Norte para identificar la ruta de escape de los agresores. Además, agentes de investigación recaban testimonios de trabajadores y clientes que se encontraban en el lugar al momento del ataque.