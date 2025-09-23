Madre mató a sus hijos y escondió sus cuerpos en maletas en Nueva Zelanda

En Nueva Zelanda, un caso que llegó a los tribunales causó impacto. Una mujer que nació en Corea del Sur y que vivía en dicho país de Oceanía fue encontrada culpable por el asesinato de sus dos hijos. Y no sólo eso: la madre además colocó los cadáveres de los pequeños en maletas, los cuales fueron encontradas después de varios años al ser subastadas en línea.

¿Quién mató a sus hijos en Nueva Zelanda? El caso de Hakyung Lee

Hakyung Lee, quien se representó a sí misma durante el juicio y sólo contó con la asistencia de dos abogados y un intérprete, admitió haber quitado la vida a sus pequeños, de ocho y seis años, pero se declaró no culpable de asesinato al alegar locura, según la Ley de Crímenes del país.

El juez Geoffrey Venning señaló que, tras dos semanas y mucha evidencia presentada, el caso se reducía a determinar si Lee actuó con plena responsabilidad o bajo un estado mental inadecuado al momento de los hechos.

Según la acusación, en el año 2018, Lee administró a sus hijos una sobredosis de medicamentos controlados antes de envolver sus cuerpos en bolsas plásticas y colocarlos dentro de las maletas.

Hallazgo macabro y extradición de madre asesina de Nueva Zelanda

Los restos fueron descubiertos en 2022 por una familia que revisaba el contenido de un almacén comprado en una subasta en línea. La policía neozelandesa inició una investigación por asesinato y logró la extradición de Lee desde Corea del Sur, a donde la madre se había mudado tras los hechos en 2018, para enfrentar el juicio.

Medios locales señalan que Lee había salido de Nueva Zelanda sin dejar huella e incluso se cambió de nombre al vivir en Ulsan, una localidad ubicada a 300 kilómetros de Seúl.

Esperan sentencia en noviembre de 2025 contra madre asesina en Nueva Zelanda

Este 23 de septiembre de 2025, el jurado alcanzó un veredicto unánime y declaró culpable a Lee de dos cargos de asesinato. Ahora se espera la audiencia de sentencia para el 26 de noviembre de este año, donde se decidirá la condena definitiva.

