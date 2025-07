Priorizar para avanzar: El gobierno mexicano tiene todo para sacar adelante al país, menos las prioridades adecuadas

Más de once mil kilómetros de costas, ochenta y siete millones de habitantes en edad productiva y una recaudación fiscal que casi alcanza los cinco billones de pesos el año pasado. Nada de esto es suficiente para un gobierno cuya obligación no es su prioridad.

Las autoridades banalizan la violencia en todas las etapas del sistema donde se debería combatir, en la negligencia donde los elementos policiacos no son suficientes en puntos clave, los obstáculos para obtener justicia una vez iniciada la denuncia hasta la judicialización del caso, y por supuesto, desde la raíz del crimen que es fomentar un desarrollo económico que le dé las herramientas a todos los ciudadanos de crecer.

Vivimos constantemente preocupados por salir a la calle por la noche, temor a ser asaltados, violentados, usamos todos los recursos a nuestro alcance para evitar que alguien ingrese a nuestro hogar a robar o hacernos daño, y ya estamos acostumbrados a esas precauciones al grado de no poder imaginar nuestro día sin extremarlas.

Tan evidente es el desvío de esfuerzos que respaldan a Adán Augusto después de su ex jefe de policía en Tabasco durante su gobierno, fuera acusado por lazos con una banda criminal llamada La Barredora que le rinde cuentas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El mensaje es claro, los pertenecientes al club son intocables, porque son inocentes aunque se demuestre lo contrario, sin importar lo que hagan y que sean descubiertos.

"Yo lo que tenía que informar, ya lo informé", dijo a la prensa que le cuestionaba insistentemente sobre su ex secretario de Seguridad Pública.

¿De verdad ha hecho un cambio el uso de programas sociales para la población?

Ni eso han hecho bien, el Coneval señaló que aunque se redujo la pobreza de 42% a 36% entre 2018 y 2022, la pobreza extrema aumentó un .1%, pero ante la falta de aumento de la productividad del país, el aumento al salario mínimo no ha hecho más que incentivar el trabajo informal. En México, la informalidad laboral supera el 50% en personas de edad productiva. Para empeorar las cosas, el IMSS-Bienestar no cuenta con los recursos suficientes para atender a la población cuya única opción es acudir a sus clínicas.

No existe un seguimiento al crecimiento profesional de los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro, porque no hay se propician las condiciones para el crecimiento profesional más allá de las pasantías. Las personas mayores que reciben pensión, gastan gran parte de ese dinero en medicamentos que no reciben en los centros de salud por el desabasto.

Ni seguridad, ni justicia, ni trabajo, ni productividad, y tampoco tenemos salud, al menos no por parte del gobierno cuya atención se sigue centrando en banalidades.