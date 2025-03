Encuentran sin vida a mujer embarazada y su hija de 8 años en Tlajomulco, Jalisco

Autoridades de Jalisco investigan el asesinato de una mujer de 27 años y su pequeña hija en Tlajomulco de Zúñiga, encontradas sin vida en su departamento el lunes 10 de marzo.

Tras darse a conocer los hechos, testigos narraron que la mujer mantenía una relación sentimental con un hombre de su edad, por lo que investigaciones lo señalan como el principal sospechoso del crimen.

Investigan asesinato de madre e hija en Tlajomulco, Jalisco

De acuerdo con lo narrado, el hallazgo lo hizo la madre de la víctima, quien al no tener noticias de su hija desde el sábado pasado, decidió acudir a su casa ubicada en el cruce de Andador Cornalina con Tanzanita, en el fraccionamiento Real del Sol, en Tlajomulco.

Al abrir la puerta, la mujer jamás imaginó la escena de terror de la que sería testigo: la joven madre yacía sin vida a los pies de su habitación, mientras la niña estaba en el baño. Ambas presentaban signos de violencia, aunque las autoridades aún no han revelado la causa de su muerte.

¿Qué se sabe del presunto responsable del doble feminicidio?

Según testimonios de vecinos, la mujer vivía sola con su hija, aunque mantenía una relación sentimental con un hombre de su edad. De acuerdo con ellos, él la apoyaba económicamente y también ayudaba con la pequeña, a pesar de no ser su padre biológico.

"Él le ayudaba con sus gastos y con la niña, aunque no fuera el papá. Ella estaba embarazada, tenía como tres meses de embarazo”, comentó una vecina. No obstante, la Fiscalía de Jalisco no ha revelado más detalles sobre la investigación.

Este crimen ocurre apenas una semana después de un doble homicidio en el fraccionamiento Alicante, en Zapopan, donde fueron asesinados una mujer identificada como Astrid y su hijo Fernando, aparentemente a manos de la pareja sentimental de la mujer.

Además, sucede pocos días después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, cuando miles de mujeres salieron a las calles para exigir un alto a la violencia que enfrentan tanto dentro como fuera del hogar.

Una violencia que se replica a nivel nacional y no distingue edades, mientras el clamor de “Ni una asesinada más” parece quedar sin respuesta ante la incapacidad de las autoridades para frenar estos crímenes.