María Corina Machado: de Venezuela a Oslo y su Premio Nobel de la Paz

La líder opositora en Venezuela, María Corina Machado logró salir de su país para dirigirse a Oslo en donde hoy su hija recibió, en su nombre, el Premio Nobel de la Paz.

María Corina Machado, líder opositora venezolana y fundadora del partido Vente en ese país, es una de las mayores voces críticas del régimen de Nicolás Maduro; símbolo de la resistencia al chavismo.

En octubre pasado le fue otorggado el Premio Nobel de la Paz 2025 por su “defensa de la democracia”, a decir del Comité Noruego.

Este miércoles, la opositora venezolana fue de nuevo noticia mundial al reaparecer en público en Oslo, luego de que su hija recibiera, en su nombre la presea del Comité.

María Corina se encuentra con simpatizantes en Oslo

Fueron horas de especulación sobre su salida de Venezuela y llegada a Noruega, para que finalmente saliera, primero por un balcón del Grand Hotel de Oslo y después por la puerta principal para saludar a los cientos de simpatizantes que se congregaron en la plaza.

Entre gritos, abrazos y diversas emociones, María Corina Machado se acercó sin temor a sus connacionales, a quienes se acercó para tomarse fotografías y brincar una valla que la separaba de los suyos.

Aquí te dejamos unas imágenes de este emotivo momento para María Corina Machado , su familia y sus coterráneos.