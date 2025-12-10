¡Detienen a expresidente! Luis Arce, exmandatario de Bolivia, fue arrestado por corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce Catacora , fue aprehendido hoy por la Policía en la ciudad de La Paz. La detención se llevó a cabo en un operativo sorpresa y el exmandatario fue trasladado a las autoridades policiales.

La exministra de la Presidencia de Arce, María Nela Prada, confirmó la noticia, señalando que el expresidente no había sido notificado ni ordenado a comparecer. "Simplemente lo tomaron", aseguró Prada. Medios locales identificaron a la unidad actuante como la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

Por qué detuvieron a Luis Arce

La detención de Arce está ligada a investigaciones por presunta malversación de fondos que ocurrieron mientras él se desempeñaba como ministro de Economía durante el gobierno del también izquierdista Evo Morales.

El centro de la investigación es el Fondo Indígena, que estaba destinado a financiar proyectos para comunidades indígenas. Investigadores han citado pruebas que implicarían a Arce en la apropiación indebida de recursos públicos de este fondo.

Denuncian persecución política a Arce

María Nela Prada, exministra de Arce, defendió la inocencia del expresidente ante la prensa. Calificó la detención como un "total abuso de poder" y expresó su preocupación de que el caso se esté utilizando como una oportunidad para llevar a cabo una persecución política contra el exmandatario y el partido Movimiento al Socialismo (MAS).

El arresto ocurre menos de dos meses después de que el candidato centrista Rodrigo Paz ganara las elecciones, poniendo fin a casi dos décadas de dominio del partido MAS que representaba Arce. Paz ha prometido luchar contra la corrupción dentro de las instituciones estatales.

María Nela Prada reclama ingresar a la FELCC del centro de La Paz, donde fue conducido Luis Arce. Denuncia falta de información sobre cómo está el expresidente. pic.twitter.com/Jv6sfyRGt0 — ERBOL (@ErbolDigital) December 10, 2025

Qué pasará con Luis Arce

Con la detención de Luis Arce, la investigación sobre la malversación de fondos del Fondo Indígena pasará a una fase clave.

Las autoridades judiciales deberán determinar si existen suficientes pruebas para presentar cargos formales contra el exmandatario. La defensa, por su parte, buscará demostrar la inocencia de Arce y denunciar cualquier irregularidad en el proceso.

Rodrigo Paz contra la corrupción

A pesar de que el ahora presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, no se ha manifestado tras la detención de su antecesor, dejó muy claro desde su primer discurso que no estaba de acuerdo con las administraciones pasadas de Evo Morales y Luis Arce.

Los llamó mentirosos y cuestionó sus acciones como presidentes del país, estableciendo que él no seguiría las mismas estrategias de gobiernos pasados.