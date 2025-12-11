VIDEO: Momento exacto en que María Corina Machado reapareció públicamente tras año y medio

La incertidumbre sobre la presencia de la líder opositora venezolana en Noruega terminó en la noche de este miércoles. María Corina Machado hizo su primera aparición pública en casi un año saliendo al balcón de un hotel en Oslo.

A pesar de la hora avanzada y el "pesado viaje" que realizó, la venezolana salió a saludar en vivo a la gente que la esperaba con ansias en la calle. La multitud la recibió con emoción. Solo pasaron unos segundos y la líder no se contuvo y bajó del hotel para convivir con los simpatizantes, poniendo fin a un largo periodo de silencio.

María Corina Machado llegó a Oslo

La llegada de Machado a Oslo es un evento significativo en múltiples niveles. Es su primera aparición pública desde agosto del 2024, cuando se dio a conocer su triunfo frente a Nicolás Maduro durante las elecciones celebradas en Venezuela.

Pero, más importante aún, este viaje es la primera vez que la líder opositora sale de Venezuela en 14 años. Además, recién llegada a Noruega le permitió reunirse con su familia después de dos años sin poder verse. La llegada se dio horas después de que su hija recibiera el Premio Nobel de la Paz en su nombre.

Por qué María Corina Machado está en Oslo

Corina Machado llegó a Oslo para asistir a la ceremonia oficial de la entrega de su Premio Nobel de la Paz, el cual ganó este 10 de octubre.

El evento comenzó desde temprano en Noruega, Oslo, donde se esperaba que la venezolana llegara para recibir personalmente su merecido reconocimiento.

Debido a ciertas complicaciones y por protección de la misma, Machado no pudo llegar a la ceremonia, aunque su hija fue quien recibió el galardón otorgado por el Comité Noruego del Nobel .

El abrazo que necesita toda Venezuela.

Gracias!! pic.twitter.com/ozQgFQzGjq — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) December 11, 2025

María Corina Machado dará conferencia de prensa

A pesar de la expectación por su presencia en la capital noruega, el Comité del Premio Nobel anunció que no habría reuniones oficiales inmediatas. Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité, informó que Machado iría directamente a reunirse con su familia para descansar del viaje.

Se comentó durante la transmisión en vivo que Machado no daría una conferencia de prensa de inmediato debido al agotamiento. El programa oficial con sus actividades sería dado a conocer durante la mañana del jueves (hora local).

Quién Es María Corina Machado

María Corina Machado es una de las figuras más destacadas y polémicas de la oposición venezolana. Es ingeniera industrial y ha sido una crítica frontal y férrea del gobierno chavista desde hace años.

Fundó el movimiento político Vente Venezuela y ha sido una defensora de una transición democrática sin la participación de Nicolás Maduro. Su figura ha sido clave en la arena internacional, siendo reconocida por su lucha cívica contra el autoritarismo.