EU propone solicitar historial en redes sociales para viajeros; ¿a quiénes afecta?

Estados Unidos planea exigir a algunos visitantes que presenten su historial de redes sociales de los últimos cinco años para poder ingresar al país. Esta medida forma parte de una propuesta emitida por el gobierno de Donald Trump y publicada en el Registro Federal por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

Actualmente, los ciudadanos de 42 países que forman parte del programa de exención de visa pueden utilizar el Sistema Electrónico para la Autorización de Viaje (ESTA) para visitas de hasta 90 días. Entre estos países están Reino Unido , Australia, Japón, Israel, Qatar y varias naciones europeas. La solicitud en línea de ESTA solicita datos básicos como pasaporte, fecha de nacimiento y antecedentes penales.

Cambios obligatorios en la solicitud ESTA

La propuesta obliga a los viajeros a proporcionar su historial de redes sociales , antes considerado como opcional, además de incluir “datos de alto valor” como números telefónicos y correos electrónicos usados en los últimos cinco años. También requerirán la información personal de familiares cercanos: nombres, fechas y lugares de nacimiento, residencias y teléfonos del mismo período.

Hasta ahora, el no responder la pregunta sobre redes sociales no impedía completar la solicitud ni generaba interpretaciones negativas, según el CBP. Sin embargo, con la nueva norma, estos datos serán obligatorios para poder avanzar en el proceso.

Contexto y objetivo de la medida en la política migratoria

Esta iniciativa forma parte de las medidas del gobierno de Donald Trump para reformar el sistema migratorio legal estadounidense y reforzar los controles de ingreso de personas a su país.

En los últimos meses, la administración ha endurecido todas las vías de entrada, legales e ilegales, así como el análisis de perfiles de redes sociales para visas estudiantiles, lo que refleja un aumento en la vigilancia digital como parte del proceso migratorio.

Impacto para quienes deseen viajar a Estados Unidos

Aunque el periodo para comentarios públicos sobre la propuesta está abierto hasta el 9 de febrero de 2026, aún no está claro cómo esta medida afectará concretamente a los viajeros que usan el programa ESTA .

