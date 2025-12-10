¿Sumará a la tensión? Estados Unidos decomisa barco petrolero frente a costas de Venezuela

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, confirmó que su gobierno realizó el decomiso de un barco petrolero ubicado frente a las costas de Venezuela, después de semanas de tensiones militares entre ambos países.

El mandatario estadounidense confirmó las primeras versiones que apuntaban al operativo realizado hoy miércoles 10 de diciembre de 2025.

“Como probablemente sepan, acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela . Un petrolero enorme, muy grande, el más grande jamás incautado, de hecho”, señaló Trump, aunque no brindó más detalles del decomiso.

No obstante, la agencia de noticias Reuters informó que la operación fue liderada por la Guardia Costera estadounidense. No hay detalles sobre el nombre del navío, a qué país pertenece ni el lugar preciso donde ocurrió la incautación.

¿Por qué es importante? La crisis entre Venezuela y EU

El decomiso del barco petrolero ocurre meses después de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. El gobierno de Trump señala que envió buques destructores y elementos de las fuerzas armadas al Caribe para combatir la migración ilegal y el narcotráfico. A raíz de ello, han ocurrido bombardeos de lanchas con presuntos narcotraficantes que han dejado más de 70 muertos.

Por su parte, Nicolás Maduro, dictador venezolano, alega una afrenta del gobierno estadounidense, después de que se nombrara ganador de las elecciones presidenciales de 2024, cuestionadas por diversos organismos internacionales como fraudulentas.

Maduro, líder del Cártel de los Soles señalado por Estados Unidos

En dicho proceso electoral, Edmundo González, candidato opositor, se presentó a los comicios y mostró la mayor parte de actas, las cuales le daban la victoria. En contraste, el régimen de Maduro Moros jamás presentó pruebas de su supuesto triunfo en las urnas. El gobierno estadounidense ha señalado al dictador de Venezuela como líder del Cártel de los Soles , una organización criminal enquistada en el ejército y el régimen de dicho país sudamericano.

Además, el decomiso del navío petrolero ocurre el 10 de noviembre, fecha en la cual le entregaron el Premio Nobel de la Paz 2025 a la hija de María Corina Machado , líder de la oposición venezolana, entre exigencias para que Nicolás Maduro abandone el poder.