Indignación en Brasil: Turista agrede a su novia dentro de un elevador | VIDEO

El incidente, ocurrido el pasado 26 de octubre de 2025, quedó registrado por las cámaras de seguridad de un edificio en la Zona Sur de Río de Janeiro, Brasil. El video muestra al turista estadounidense, Eric Christian Díaz, atacando a su pareja en un elevador.

La grabación evidencia la extrema violencia del ataque: el agresor propina más de 15 puñetazos a la mujer de forma continua. La víctima no tenía manera de escapar de la agresión al encontrarse en el pequeño y cerrado espacio del ascensor.

A Justiça do Rio acompanha um grave caso de violência contra a mulher ocorrido em Botafogo, Zona Sul.



Em outubro, câmeras de um elevador registraram o americano Eric Christian Diaz desferindo ao menos 15 socos na namorada dentro do prédio onde o casal estava hospedado por meio… pic.twitter.com/ymd1rG9v4z — Beta Bastos (@roberta_bastoss) December 10, 2025

Vítcima de golpiza por su novio

Como resultado de la golpiza, la mujer sufrió graves consecuencias físicas . Se reportó que la víctima tuvo severos traumas faciales que requirieron atención médica de urgencia.

La gravedad de las lesiones fue confirmada por el hecho de que la mujer necesitó que le aplicaran más de 20 puntos de sutura. La evidencia de la violencia ha reforzado el clamor público para que la agresión no quede impune.

Detienen a agresor en Brasil

Tras la difusión de las imágenes, agentes de la Policía Civil detuvieron a Eric Christian Díaz y lo pusieron a disposición de la Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT). Díaz fue acusado formalmente del delito de lesiones corporales en contexto de violencia doméstica.

Sin embargo, la situación legal del turista ha generado controversia: Díaz se encuentra actualmente en libertad a la espera de su juicio. Esta decisión ha provocado debate sobre la severidad de las medidas cautelares aplicadas a los turistas extranjeros en casos de agresión dentro de Brasil.

Exigen condena a turista tras agresión

La viralización del video ha desatado una ola de indignación entre diversos usuarios en las redes sociales. Miles de usuarios han condenado el acto, calificándolo de cobardía y exigiendo que las autoridades actúen con firmeza.

Este suceso cobra especial relevancia en Brasil, ya que el país ha reportado altos índices de feminicidios y violencia contra la mujer, según datos recientes del Foro Brasileño de Seguridad Pública. El caso intensifica el reclamo social por justicia y protección para las víctimas de violencia de género .