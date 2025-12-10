“Sí, pasó otra vez": Captan en VIDEO caimán fuera de tienda en Florida; así lo atraparon

Un caimán de más de 3 metros de largo apareció inesperadamente en una tienda de conveniencia en la comunidad de Venice, Florida, en Estados Unidos. Lo relevante es que no es el primer caso, ya que apenas la semana pasada otro ejemplar de 270 kilogramos caminó por las calles de Sarasota.

El 9 de diciembre de 2025, la Oficina del Sheriff del Condado de Sarasota publicó un video que muestra el operativo para atrapar al caimán, en las afueras de una tienda 7-Eleven. En las imágenes se observa cómo los oficiales, junto con un especialista contratado en manejo de cocodrilos, trabajaron coordinadamente para controlar y capturar al reptil sin dañarlo.

Impactante captura del caimán en tienda 7-Eleven en VIDEO

Los agentes guiaron cuidadosamente al caimán hacia una camioneta especialmente habilitada para la tarea. Con precisión, lograron cargar al animal en un remolque, garantizando su seguridad y la de los presentes. Este procedimiento refleja la experiencia y preparación del equipo para casos similares en la zona.

Esta situación no es aislada. La publicación en Facebook de la Oficina del Sheriff bromeó diciendo: “Sí… volvió a pasar. Otro día, otro caimán – Sarasota realmente quiere hacer de esto una serie semanal”.

Autoridades refuerzan protocolos de captura y prevención

Las autoridades locales insisten en mantener la calma y reportar cualquier avistamiento de caimanes a las líneas oficiales.

También recuerdan la importancia de que las personas no se acerquen ni mucho menos intenten capturarlos por sus propios medios. El manejo profesional garantiza que los caimanes sean reubicados sin causarles daño ni poner en peligro a las personas.