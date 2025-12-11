Trump Lanza la “Golden Card": visado de oro para algunos migrantes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump dio a conocer que a partir de este miércoles se pone en marcha una de sus políticas migratoria, enfocada en la inversión extranjera, denominada la "Trump Golden Card".

Esta propuesta busca agilizar el existente programa de visado EB-5, diseñado para atraer capital global y fomentar la creación de empleo en Estados Unidos.

La medida tiene el fin de forjar un camino más rápido hacia la residencia permanente legal (Green Card) para inversores que realicen aportaciones económicas sustanciales, marcando un claro énfasis en la migración basada en el capital y la contribución económica.

La iniciativa se presenta como un esfuerzo para inyectar miles de millones de dólares en la economía nacional.

El programa busca atraer miles de millones de dólares en i nversión extranjera directa , prometiendo un camino expedito hacia la residencia permanente legal a aquellos que inyecten sumas significativas en proyectos de desarrollo estadounidenses y creen puestos de trabajo.

El objetivo es "atraer al mejor y más brillante capital del mundo" para impulsar la economía de Estados Unidos .

“Es muy emocionante, para mí y para el país, acabamos de lanzar la tarjeta dorada de Trump. Aproximadamente en 30 minutos, el sitio estará en línea y todos los fondos irán al Gobierno de los Estados Unidos”, dijo Trump, de acuerdo con el reporte de la agencia CNN.

Requisitos: ¿Cuánto cuesta la "Trump Golden Card"

La base de la "Trump Golden Card" reside en la modernización y agilización del programa de Visado de Inmigrante Basado en Empleo de Quinta Preferencia (EB-5), uno de los caminos más rápidos hacia la residencia permanente legal para inversionistas extranjeros.

El programa tiene dos umbrales de inversión que sirven de base y que la "Golden Card" busca potenciar:



Inversión Estándar: La inversión mínima requerida es de 1.05 millones de dólares.

Áreas de Empleo Dirigido (TEA): Si la inversión se realiza en una zona rural o en un área de alto desempleo, la inversión mínima se reduce a $800,000.

¿Qué es la tarjeta dorada de Trump?

La “ tarjeta dorada ” o “gold card”, en inglés, está dirigida a extranjeros adinerados, y que de adquirirla se les otorgará el derecho a vivir y trabajar en EU.

Trump equiparó este programa de visado a las tarjetas de residencia permanente, ampliamente conocidas como “green card”, pero para “personas adineradas” y será el reemplazo del programa de visas de inversionista inmigrante EB-5 del Gobierno, el cual fue creado por el Congreso en 1992.

Ese programa permite a los inversionistas extranjeros invertir dinero en proyectos estadounidenses que crean empleos y luego solicitar visas para migrar a EU.

