¡Todo por los lomitos! Mujer arriesga su vida para salvar a sus perros de un incendio en Filipinas

El incidente ocurrió la mañana del miércoles 10 de diciembre de 2025, en un edificio residencial en Cebú, Filipinas. Un incendio estalló y llenó rápidamente la estructura con una densa y oscura humareda, creando una situación de peligro inminente al que estaban expuestos Eimeilee Maningo y sus perros.

En medio del caos, la dueña de las mascotas, Maningo, fue captada en video en un acto desesperado y valiente. Testigos grabaron el momento exacto en que la mujer se asomó al balcón del tercer piso con sus perros, buscando una ruta de escape.

Woman saves her dogs first when trapped in a raging fire in a building in Cebu, Philippines.pic.twitter.com/TalnzO7beW — Massimo (@Rainmaker1973) December 10, 2025

Lanza a sus lomitos desde el tercer piso

Sin una ruta de escape clara, Maningo tomó la difícil decisión de lanzar a sus dos perros desde la altura. Con calma, a pesar del humo y las llamas, bajó a cada perro, uno por uno, confiando en que los vecinos y oficiales de bomberos los atraparían en la calle.

La mujer permaneció en el balcón, concentrada únicamente en asegurar la supervivencia de sus mascotas. Según testigos, Maningo no se apresuró a escapar ella misma, asegurándose de que sus perros hubieran aterrizado sanos y salvos antes de descender del edificio.

Un acto de amor incondicional por los perritos

El video y la historia de Eimeilee Maningo se viralizaron en redes sociales , generando una ola de elogios. Los internautas aplaudieron su valentía, calificando sus acciones como una verdadera muestra de amor y responsabilidad hacia sus lomitos.

Para muchos filipinos, que consideran a sus mascotas como verdaderos miembros de la familia, el acto de Maningo sirvió como un poderoso recordatorio de la fuerza del vínculo entre humanos y animales, dejando claro que tanto perritos como humanos estaríamos dispuestos a todo por salvar a alguien que amamos.

¡HEROÍNA EN MEDIO DEL FUEGO! 🚨 Una mujer demostró valentía extrema en un incendio masivo en Guizo, Mandaue (Cebú, Filipinas).



Se negó a dejar a nadie, priorizando el rescate de sus perros. Logró mantener la calma para arrojar a una de sus mascotas desde el edificio, que fue… pic.twitter.com/Whe3s5kMZh — Jhannely González | GAZA REPORTES (@palestinaexiste) December 10, 2025

Dueña y perros se encuentran a salvo

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz. Las autoridades reportaron que Eimeilee Maningo se encontraba en condición estable, exhausta pero aliviada. Lo más importante es que sus dos perros sobrevivieron a la caída y se encuentran a salvo.

La comunidad digital ha expresado su deseo de que la mujer y sus mascotas reciban todo el apoyo necesario para recuperarse del aterrador incidente.