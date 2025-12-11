VIDEO: Avioneta se desploma sobre un vehículo en Florida, EU y provoca el cierre de la autopista

Un video difundido en redes sociales captó el momento exacto en que una avioneta cayó sobre un automóvil que circulaba en la carretera interestatal 95, en el condado de Brevard, Florida, el pasado lunes 8 de diciembre.

Las imágenes, que se viralizaron rápidamente, muestran un accidente tan inusual como alarmante: una aeronave descendiendo abruptamente y aterrizando directamente sobre un vehículo particular en plena autopista.

Las autoridades confirmaron que, pese a lo impactante del choque, no hubo víctimas mortales. Sin embargo, el incidente reavivó cuestionamientos sobre la seguridad en los vuelos privados y los riesgos que representa un aterrizaje de emergencia en una vía tan transitada como la I-95.

VIDEO capta el momento exacto que la avioneta cayó en Florida

En el video se observa cómo la avioneta pierde altura y termina golpeando con sus ruedas y fuselaje el techo del automóvil. Después del impacto, ambos continúan avanzando unos metros mientras otros conductores frenan bruscamente para evitar un choque mayor.

La cuenta oficial de la Tropa D de la Patrulla de Caminos de Florida informó en X que la aeronave “realizó un aterrizaje de emergencia cerca de King St. y chocó con un vehículo”. El conductor del auto sufrió heridas leves, mientras que el piloto y su pasajero resultaron ilesos.

🇺🇸 | Video muestra el momento en que una avioneta se estrella contra un vehículo mientras aterrizaba en una carretera en el condado de Brevard, Florida. pic.twitter.com/LTETCc886X — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) December 9, 2025

Una conductora hospitalizada y una autopista paralizada: Lo que dejó la avioneta en Florida

La persona que conducía el automóvil —una mujer de 57 años originaria de Melbourne, Australia— fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, aunque su estado se reportó como estable.

El accidente obligó a cerrar parcialmente la carretera durante casi una hora. En un comunicado, la Patrulla de Caminos señaló que los carriles interior y central en dirección sur, así como uno de los carriles interiores hacia el norte, permanecieron bloqueados mientras se realizaban las labores de emergencia y retiro de la avioneta. Más tarde se informó que la vialidad quedó completamente restablecida.

FAA investiga el incidente: causas aún desconocidas

La Administración Federal de Aviación (FAA) iniciará una investigación para determinar qué provocó el aterrizaje de emergencia. Hasta ahora no se ha aclarado si ocurrió por una falla mecánica, un error humano o alguna situación externa que obligó al piloto a descender en la autopista.

Aunque este tipo de incidentes no son frecuentes, el caso refuerza la preocupación sobre protocolos de seguridad y la capacidad de respuesta cuando una avioneta aterriza de forma forzada en zonas civiles. En esta ocasión, el saldo fue menor; sin embargo, las imágenes evidencian que el riesgo para los automovilistas fue considerable.