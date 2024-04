¿Asistir a la escuela reduce la probabilidad del trabajo infantil y adolescente en México? Esto dice la Conasami

Hoy 30 de abril, en el marco de la celebración del Día del Niño y la Niña, la Dirección Técnica de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami) presentó un informe que aborda las estadísticas y causas del trabajo infantil en México.

¿Qué es el trabajo infantil?

En primer lugar, hay que definir qué es el trabajo infantil. Este ocurre cuando una niña, niño o adolescente es utilizado para realizar actividades productivas que les priven de sus derechos como la educación, la salud o el juego y que los exponga a abusos y violencia.

Es decir, que cualquier trabajo que interfiera en la escolarización o sea perjudicial para el bienestar físico, mental o moral de niñas, niños o adolescentes se considera trabajo infantil.

No obstante, no todas las actividades realizadas por los niños se consideran nocivas. Ciertas tareas que no atenten contra sus derechos, como colaborar en un negocio familiar o realizar tareas fuera del horario escolar o en vacaciones, pueden ser provechosas para su desarrollo personal y bienestar de la familia.

Sin embargo, esto dependerá de la edad del o la infante o adolescente, el tipo de actividad, la cantidad de horas, las condiciones y el objetivo con el que sea le asigne la labor en cuestión.

¿Qué relación existe entre educación y trabajo infantil?

De acuerdo al informe que presentó la Conasami y que utilizó datos de la Encuesta Nacional del Trabajo (ENTI) del INEGI, hasta 2022 en México había 28.4 millones de infancias y adolescencias de 5 a 17 años, de las cuales 13.1% estaban en condiciones de trabajo infantil.

Asimismo, de 17 millones de hogares, el 1.9%, es decir, 1.9 millones, tenían por lo menos una infancia o adolescencia en esta situación.

Las conclusiones de estas estadísticas indicaron que en 2022 las adolescencias de 15 a 17 años tienen 15.9% más probabilidad para terminar en casos de trabajo infantil, respecto a las infancias de 5 a 9 años.

En cuanto a la educación, los resultados mostraron que asistir a la escuela reduce en 26.4% la probabilidad de que las infancias y adolescencias se encuentren en situación de trabajo infantil en relación de las que no asisten.

Esta misma reducción de probabilidades de enfrentarse al trabajo infantil se ve marcada por vivir en localidades urbanas, donde se reduce en 7%.

En el caso de que los hogares hayan experimentado un problema económico que reducirá sus ingresos en los próximos 3 años, esto también aumenta las probabilidades de inserción en el mercado laboral de infancias y adolescencias.

Por último, las estadísticas arrojaron que el trabajo infantil se concentra principalmente en el sector agropecuario, donde es muy probable que niñas, niños y adolescentes apoyen a sus familias en este sector sin remuneración alguna.

Por lo que es importante voltear hacia el campo mexicano para tomar acciones que ayuden a mejorar las oportunidades en este sector y reducir la tasa de trabajo infantil para que las infancias y adolescencias tengas las oportunidades que merecen para su desarrollo y bienestar.