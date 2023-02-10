Astronautas de Shenzhou15 de China completan primera caminata espacial

Los astronautas de la nave espacial de China, Shenzhou-15 que actualmente se encuentran a bordo de la estación espacial en órbita Tiangong, completaron su primera caminata espacial a las 00:16 (hora de Beijing) hoy viernes (10 de febrero de 2023), según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Fei Junlong y Zhang Lu, junto con Deng Qingming, quien trabajó dentro de la estación espacial para apoyar a sus compañeros de tripulación, colaboraron para llevar a cabo todas las tareas previstas. Fei y Zhang regresaron sanos y salvos al módulo de laboratorio Wentian del complejo espacial Tiangong.

Durante la serie de actividades extravehiculares (caminata espacial) que duraron alrededor de siete horas, completaron varias tareas, incluida la instalación de las bombas de extensión en el exterior del módulo de laboratorio Mengtian.

La Taikonauta (astronauta de China), Fei, cambió su posición con la ayuda de brazos robóticos, mientras que Zhang se movía de forma independiente agarrándose de las barandillas fuera de la estación espacial.

Huang Weifen, diseñadora jefa del sistema de astronautas del Programa Espacial Tripulado de China, señaló que: "Nuestros astronautas pusieron en práctica los procedimientos correctamente y su operación es perfecta. Han demostrado una gran capacidad operativa y de coordinación. Generalmente, los tres astronautas trabajaron en estrecha colaboración y cumplieron con éxito las actividades extravehiculares".

Estas fueron las primeras actividades extravehiculares realizadas después de que culmine la construcción de la estación espacial de China, y también fueron las primeras para Fei y Zhang.

Astronautas de nave Shenzhou-15 Completan con éxito su primera caminata espacial

Zou Xuemei, ingeniera en jefe adjunto de la misión de la estación espacial, Centro de Control Aeroespacial de Beijing, resumió que:

"Esta vez, el alcance de las actividades extravehiculares es grande, por lo que nuestro sistema de medición y control usó tres satélites de retransmisión para rastrear tres módulos, garantizando una conexión fluida entre el espacio y la tierra durante todas las actividades".

Por su parte, Zhu Guangchen quien es diseñador jefe adjunto del sistema de estación espacial en la Academia de Tecnología Espacial de China señaló que:

"Esta es la primera operación a gran escala que involucra a los tres módulos después de que culmine la construcción del complejo de la estación espacial. Los astronautas necesitan atravesar el espacio intermedio entre los paneles solares y los módulos llevando objetos grandes. A fin de garantizar que toda la misión se complete de manera segura y sin problemas, realizamos repetidas demostraciones y análisis de simulación. Hasta ahora, todo funciona con normalidad y todas las tareas programadas se han completado".

Hoy, los astronautas chinos de la nave #Shenzhou15 realizaron sus primeras actividades extravehiculares con todo éxito.🇨🇳👨‍🚀🚀 pic.twitter.com/XC6k9Ffgbv — Embajada de China en Colombia (@china_embajada) February 10, 2023

Todo un éxito las primeras actividades extravehiculares de taikonautas de Shenzhou-15

La tripulación de la nave Shenzhou-15, como está planeado, llevará a cabo varias caminatas espaciales en el futuro, informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China.

Lin Xiqiang, subdirector de la agencia agrega que: "Con la construcción total de la estación espacial de China, hemos entrado en la fase de aplicación y desarrollo. En los últimos dos meses, la tripulación Shenzhou-15 han desbloqueado todos los armarios de experimentación y han instalado y probado los equipos en el módulo de laboratorio Mengtian. Han comenzado experimentos científicos uno tras otro. Además, la tripulación ha completado la primera salida de carga de la cabina de la esclusa de aire, sentando la base para nuestras tareas posteriores".

Los tres astronautas de China llevan unos 70 días viviendo en órbita desde que entraron en la combinación de la estación espacial el 30 de noviembre de 2022. Completaron varias tareas, incluida la rotación de tripulación en órbita con los astronautas de Shenzhou-14, pruebas de armarios de experimentos científicos e inspecciones de los equipos de la nave espacial.

Su misión de seis meses tiene como objetivo concluir la última etapa de la construcción de la estación espacial e iniciar la primera etapa de su aplicación y desarrollo.