Estadounidense con Alzheimer desaparece en Texas y reaparece con vida en Nuevo León: así fue localizado

Un adulto estadounidense que padece Alzheimer y que era buscado tras desaparecer en Galveston, Texas, fue localizado con vida en horas recientes en el municipio de Salinas Victoria, Nuevo León.

El hombre que se encontraba en condiciones de vulnerabilidad fue localizado y atendido por elementos de Seguridad y Vialidad, así como agentes de Protección Civil, brindándole evaluación física y la orientación hasta poder dar con el paradero de sus familiares que lo buscaban en Estados Unidos.

Un reporte en la plaza permitió localizar al adulto mayor

De acuerdo con datos compartidos por las autoridades, la localización comenzó después de que elementos municipales que realizaban recorridos de vigilancia en la Plaza Principal de Salinas Victoria recibieron un reporte ciudadano sobre un vehículo estacionado en una zona no autorizada; por lo que al acercarse para verificar la situación, los oficiales encontraron a un hombre que mostraba señales evidentes de desorientación y dificultades para ubicarse en tiempo y espacio.

Ante las condiciones en las que fue encontrado, se solicitó el apoyo de paramédicos y personal de Protección Civil para realizar una valoración inicial.

Durante la atención, el adulto mayor logró proporcionar algunos datos personales que permitieron establecer que era un ciudadano estadounidense y que residía en Galveston, Texas, información que resultó clave para iniciar la búsqueda de sus familiares.

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Así lograron reunirlo con su familia en Estados Unidos

Con apoyo de un teléfono celular que portaba, los agentes municipales consiguieron establecer comunicación con familiares del hombre, quienes confirmaron que padecía Alzheimer y que existía preocupación por su desaparición luego de haber salido de su domicilio sin que se conociera su destino.

Mientras sus seres queridos organizaban el viaje hacia Nuevo León, las autoridades mantuvieron al adulto mayor bajo resguardo y supervisión permanente.

Durante varios días recibió alimentación, acompañamiento y atención médica preventiva, además de ser trasladado a la Clínica Municipal para diversas valoraciones de rutina.

Finalmente, los familiares arribaron a Salinas Victoria y pudieron reencontrarse con él, poniendo fin a días de incertidumbre; el caso concluyó con la entrega del ciudadano estadounidense a sus seres queridos, luego de un operativo de atención que permitió localizarlo sano y salvo lejos de su lugar de residencia.