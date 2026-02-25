¿Está en riesgo el Mundial 2026? Pese a violencia, Infantino expresa “confianza total” en México

En medio de la preocupación internacional por los recientes episodios de violencia en México, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, afirmó que existe “confianza total en México” para la realización del Mundial 2026, que tendrá partidos en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Desde Barranquilla, Colombia, Infantino subrayó que la FIFA monitorea de forma permanente la situación de seguridad, pero dejó claro que el organismo confía en la capacidad del país para garantizar un evento seguro.

¿La violencia pone en riesgo el Mundial 2026 en México?

Las declaraciones de Infantino llegan tras un repunte de la violencia registrado en el estado de Jalisco, luego de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los hechos generaron inquietud en el extranjero sobre si México podrá ofrecer condiciones óptimas de seguridad durante el torneo.

Ante ese escenario, Infantino fue enfático: “Estamos analizando y monitoreando la situación en estos momentos, pero quiero decir desde el principio que tenemos confianza total en México… en las autoridades, y estamos convencidos de que todo va a pasar de la mejor manera posible”.

Infantino en Colombia reafirma a México como sede del Mundial. pic.twitter.com/ySAHB5RYx5 — david medrano felix (@medranoazteca) February 25, 2026

FIFA mantiene intactas las sedes del Mundial 2026

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que sostuvo una reunión reciente con oficinas de la FIFA en México, donde se le aseguró que no existe ninguna intención de retirar las sedes asignadas al país.

México albergará partidos clave del torneo, incluyendo cinco encuentros en el Estadio Azteca, además de cuatro juegos en Guadalajara y cuatro más en Monterrey.

Mundial 2026: El Estadio Azteca se alista para un evento histórico

Infantino recordó que en marzo se disputará en México un torneo clasificatorio rumbo al Mundial de 2026 y que el Estadio Azteca será reinaugurado, albergando el partido inaugural del torneo el próximo 11 de junio.

“México es un gran país de fútbol. Como en cualquier nación, pasan cosas, pero para eso existen Estados, policías y autoridades que garantizan el orden y la seguridad”, afirmó el dirigente.

El presidente de la FIFA reiteró que mantiene contacto regular con la Presidencia de México y aseguró que el Mundial “será una fiesta increíble”; sus palabras buscan enviar un mensaje de calma tanto a aficionados como a selecciones participantes.

En un contexto global donde la seguridad es un factor clave, la pregunta queda en el aire: ¿logrará México convertir el Mundial en una celebración que eclipse las preocupaciones actuales y refuerce su imagen ante el mundo?

