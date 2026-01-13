Ataque armado en Xochimilco deja a un hombre muerto y a mujer de la tercera edad herida

La demarcación de Xochimilco fue escenario de un episodio violento que perturbó la tranquilidad de los residentes en la colonia Ampliación Tepepan. Un individuo de aproximadamente 30 años perdió la vida y una ciudadana de la tercera edad resultó herida tras un ataque armado directo ejecutado con armas de fuego.

Los agraviados se desplazaban en un automóvil particular sobre la avenida Acueducto cuando un pistolero, a bordo de una motocicleta, les cerró el paso para iniciar el ataque.

Testigos presenciales y habitantes del sector informaron haber escuchado al menos cinco detonaciones consecutivas. Debido a la gravedad de los impactos recibidos, el conductor de la unidad perdió el dominio del volante, lo que provocó que el coche terminara colisionando contra un poste de concreto situado en la vía pública.

Los servicios de emergencia confirmaron que el varón pereció de forma instantánea dentro del habitáculo. Por su parte, la mujer de más de 60 años, quien sobrevivió al atentado, fue enviada urgentemente a un centro hospitalario. Los reportes médicos indican que su condición es sumamente delicada debido a las lesiones sufridas durante la embestida.

Tráiler queda atorado en el retorno del Eje 3 Francisco del Paso

Paralelamente, en la alcaldía Venustiano Carranza, un incidente vial de grandes dimensiones generó complicaciones durante varias horas. Un transporte de carga pesada, que trasladaba un cargamento superior a las 30 toneladas de pollo, quedó inmovilizado bajo el puente que conecta el Eje 3 Francisco del Paso y Troncoso con la calzada Ignacio Zaragoza.

El percance ocurrió específicamente en la colonia Jardín Balbuena, cuando el operador del tráiler intentó realizar una maniobra de retorno.

La caja del vehículo quedó varada sobre una protuberancia de asfalto que se ha formado en la parte inferior de la estructura elevada. Esta irregularidad en el suelo impidió que la pesada unidad continuara su trayecto, quedando totalmente atrapada. Inicialmente, diversas grúas de gran capacidad acudieron para intentar liberar el tractocamión; sin embargo, el exceso de peso y la magnitud del montículo frustraron los primeros esfuerzos de rescate.

Tras varios intentos fallidos con el equipo convencional, fue indispensable el arribo de una unidad especializada tipo MAC. Mediante una operación estratégica, los operarios consiguieron finalmente retirar el tráiler del obstáculo.

Al respecto, las autoridades locales advirtieron que la deformación del pavimento en ese punto específico ha crecido de manera progresiva con el transcurso del tiempo. Actualmente, el abultamiento supera los cincuenta centímetros de elevación, lo cual constituye un peligro constante para los automovilistas y transportistas que transitan por dicha intersección.

