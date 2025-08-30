Ataque armado frente al Hospital Civil de Culiacán deja seis heridos y alarma en la ciudad

Otra vez la violencia en Culiacán, Sinaloa se hizo presente este viernes 29 de agosto de 2025. Seis personas, entre ellas una menor de edad, resultaron heridas luego de que se registrara un ataque armado contra el área de espera del Hospital Civil.

Testigos relataron que un vehículo pasó frente al centro médico y abrió fuego sin previo aviso, provocando pánico entre pacientes, familiares y personal médico. En las imágenes se ve un auto lleno de impactos de bala, al igual que la barda del hospital.

#Urgente | Seis heridos, entre ellos una menor, ese fue el saldo de una balacera que se suscitó afuera del Hospital Civil de #Culiacán, #Sinaloa.



Según testigos, sujetos pasaron y rafaguearon esa área de espera del hospital. pic.twitter.com/9heK4GNs8u — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 30, 2025

Autoridades refuerzan operativos de seguridad tras ataque armado en hospital de Culiacán

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informó que el Grupo Interinstitucional desplegó un fuerte operativo en la zona tras recibir reportes de disparos.

Las autoridades pidieron a la población:



Circular con precaución cerca del hospital.

Encender la luz interior del vehículo al pasar por filtros de seguridad.

Bajar los vidrios para facilitar las revisiones preventivas.

Aunque algunos medios locales reportaron posibles víctimas mortales, esto aún no ha sido confirmado oficialmente.

La #SSPSinaloa informa que, tras los reportes de disparos en las inmediaciones del Hospital Civil este 29 de agosto de 2025, el Grupo Interinstitucional ya se encuentra en el lugar realizando labores de seguridad. Se solicita a la población que circule en el área con precaución… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) August 30, 2025

La violencia en Sinaloa no cede

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre enero y julio de 2025 se han registrado:



2,593 casos de lesiones.

1,177 homicidios.

La ola de violencia se desató desde septiembre de 2024, cuando “Los Chapitos” iniciaron una disputa armada contra “La Mayiza” tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada, intensificando los ataques en distintos puntos del estado.

Las autoridades reiteran a los ciudadanos que se mantengan atentos a comunicados oficiales y reporten cualquier actividad sospechosa. Asimismo, se exhorta a evitar la difusión de rumores que puedan generar pánico.

Información en desarrollo...