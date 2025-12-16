Matan a balazos a hombre en San Pedro Tlaquepaque; era conductor de aplicación | ZMG de Noche

Durante las primeras horas de este 16 de diciembre 2025, un hombre de aproximadamente 33 años de edad, fue asesinado a balazos en calles de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el sujeto era chófer de aplicación.

El cuerpo de la víctima se encontraba tendido en el suelo en medio de una charco de sangre; fue encontrado por elementos de la policía estatal y municipal.

Los primeros informen indicaron que el hombre contaba con al menos 7 balazos en el cuerpo, además fueron localizados alrededor de 24 casquillos de arma de fuego de grueso calibre.

Autoridades no lograron recabar información respecto a los responsables, así como las razones por las que ocurrió el ataque a balazos. Personal forense acudió al lugar de los hechos para realizar el peritaje correspondiente.

Choque entre cuatro autos deja dos personas lesionadas en Zapopán

Un grave accidente en las calles de Zapopán dejó un saldo de dos mujeres heridas que viajaban como copiloto en cada unidad; el conductor del vehículo se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Los hechos ocurrieron en la Av. Nicolás Copérnico y Moctezuma, en la colonia Residencial Guadalupe, en el municipio de Zapopán.

Elementos de la Cruz Verde, se desplazaron al lugar de los hechos para atender a las mujeres heridas, por fortuna se encuentran en estado regular de salud y no presentaron daños graves.

Los vehículos involucrados en el incidente fueron catalogados como pérdida total.

