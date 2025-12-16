Alerta Amber urgente: Activan ficha de búsqueda tras desaparición de dos menores en el Edomex

La preocupación crece en el Edomex. A solo días del arranque de las vacaciones decembrinas, autoridades activaron la Alerta Amber por la desaparición de dos menores en Ecatepec y Coacalco, un hecho que mantiene en alerta tanto a corporaciones de seguridad como a vecinos de ambas zonas. Cada hora que pasa es clave, mientras las familias de Camila Haidee González Flores, de 16 años, e Iván Varela Sotelo, de 10, esperan noticias de última hora sobre su paradero.

La movilización es constante. Policías, agentes ministeriales y ciudadanos se han sumado a la difusión de información, en un intento por ampliar el alcance de la búsqueda y acelerar su localización, ante el riesgo que implica cualquier desaparición infantil.

La Fiscalía del Estado de México emitió un llamado urgente a la población para colaborar en la localización de los dos menores, quienes fueron reportados como desaparecidos entre el 14 y el 16 de diciembre de 2025.

Es urgente, desapareció Camila Haidee González Flores: Su cabello es lacio y de color castaño oscuro, mientras que sus ojos son grandes, en tono café. Mide aproximadamente 1.60 metros y tiene un peso de 50 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Ecatepec, Edomex, vestía pants de color negro, playera, color gris y sudadera oscura.

Es urgente, desapareció Iván Varela Sotelo: Su cabello es lacio y de color negro, mientras que sus ojos son medianos, en tono café. Mide aproximadamente 1metro y tiene un peso de 20 kilogramos.

Al momento de su desaparición, en Coacalco, Estado de México, vestía pantalón de color negro, playera color azul cielo, sudadera oscura y tenis negros.

Alerta Amber México: qué es, cómo funciona y por qué cada minuto puede salvar una vida

Cuando un niño o adolescente desaparece, el reloj empieza a correr en contra. No hay margen de espera, ni horas "prudentes": cada minuto cuenta. Por eso existe la Alerta Amber México, un protocolo nacional que se activa de inmediato ante la desaparición de un menor cuando hay riesgo inminente, sin necesidad de esperar 72 horas, como aún creen muchas personas.

En la realidad, la Alerta Amber, frecuente en estados como el Edomex, no es solo un aviso oficial. Es un sistema de búsqueda urgente, diseñado para que la información circule rápido, masivo y sin fronteras, con un solo objetivo: localizar al menor antes de que el daño sea irreversible.

El mecanismo opera en dos frentes clave que trabajan al mismo tiempo:

Difusión digital inmediata: alertas en redes sociales como X, Facebook e Instagram, publicaciones en portales informativos y notificaciones móviles que se replican en cuestión de segundos.

Medios tradicionales: televisión, radio y carteles colocados en puntos de alto flujo, donde miles de personas pueden reconocer un rostro o una prenda.

La fuerza de la Alerta Amber está en esa combinación de velocidad, alcance y coordinación, respaldada además por una red internacional activa en 27 países, incluido Estados Unidos. La meta es clara y urgente: actuar antes de que una desaparición se convierta en tragedia.

Cómo activar la Alerta Amber México sin perder tiempo: lo que debes hacer de inmediato

En un caso de desaparición infantil, la rapidez puede marcar la diferencia entre encontrar a un menor o perder una oportunidad vital. Para activar la Alerta Amber México, sigue estos pasos sin demora:

1. Llama de inmediato a la línea nacional

Marca 01 800 00 854 00, disponible las 24 horas. Esta llamada permite que el reporte se difunda a nivel nacional en cuestión de minutos.

2. Proporciona datos claros y precisos



Ten lista la siguiente información:



Nombre completo y edad del menor



Descripción física detallada



Ropa que vestía al momento de la desaparición



Lugar exacto y circunstancias del hecho



Cualquier dato adicional que facilite su identificación



Entre más específica sea la información, más efectiva será la búsqueda inicial.

3. Acude al Ministerio Público

Después del reporte telefónico, dirígete al Ministerio Público más cercano para formalizar el caso.

Qué llevar:



Identificación oficial



Fotografía reciente del menor, de preferencia en alta calidad



Si es posible, acudir con familiares directos para agilizar el trámite