¿Paralizarán a todo México? Agricultores y transportistas amenazan con nuevo paro nacional; fechas, zonas y carreteras afectadas

Agricultores y transportistas se preparan para un nuevo paro nacional, que amenazaría con el cierre de algunas de las carreteras principales de México, así como calles de la CDMX, pero ¿cuándo será?

¿Cuándo será el nuevo paro nacional de agricultores y transportistas?

¡Atención, ciudadanos! El Movimiento Agrícola Campesino (MAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) confirmaron que el nuevo paro nacional podría llevarse a cabo el próximo miércoles 17 de diciembre 2025 .

"Se busca una solución definitiva a la crisis agraria o nos vamos a paro nacional. Basta de mesas vacías y sin soluciones", explicaron a través de redes sociales.

Los agricultores exigen respuestas a cada una de sus peticiones, aseguran que los próximos días son cruciales.

Estados, zonas y carreteras donde habría bloqueos o cierres parciales

¿La CDMX y otras partes del país quedarán paralizadas? Hasta el momento, los agricultores y transportistas únicamente confirmaron la fecha del nuevo paro nacional.

Hasta el momento se desconoce si habrá bloqueo en carreteras de México o al cierre de calles en la capital del país. Ningún agremiado ha dado más información respecto a las posibles afectaciones viales que podrían causar las movilizaciones.

¿Por qué los agricultores y transportistas llaman a un nuevo paro nacional?

A través de las redes sociales de "El Movimiento Agrícola Campesino (MAC)" y el "Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM)", los agricultores piden un alto a las mesas vacías y sin soluciones, por lo que exigen respuestas claras a cada una de sus peticiones.

Por su parte, los agremiados aseguran que los próximos días son cruciales; se pide a otros trabajadores mantenerse informados y unidos.

"Vamos con fuerza, pero firmes buscamos solución al problema agrario de todos los agricultores", compartieron en un publicación realizada en redes sociales.

Hasta el momento, los agricultores y transportistas no han dado más detalles sobre el próximo paro nacional, por lo que se recomienda a las y los ciudadanos mantenerse informados y alerta sobre los posibles cierres carreteros en distintas partes de la República Mexicana.