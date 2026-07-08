Tornado en China: Reportan 11 muertos y más de 300 heridos en ciudades del centro

La fuerza de la naturaleza golpeó con todo a China con un tornado y tormentas que trajeron consigo consecuencias catastróficas para miles de habitantes de varias provincias del país, principalmente en el centro.

De acuerdo a información compartida por Reuters, durante la noche del lunes 6 y madrugada del martes 7 de julio, varias zonas de Hubei fueron golpeadas por tormentas eléctricas, afectando directamente a más de 14 mil 600 personas, resultando en un balance de 300 personas heridas, una desaparecida, 20 casas derrumbadas y más de 4 mil 800 con daños.

Graves afectaciones en China por serie de tornados

La misma fuente también reportó que, en la ciudad Huanggang, un tornado EF2 arrasó con la ciudad, provocando incluso que camiones volaran hasta 30 metros.

En el sur de China, funcionarios del gobierno informaron la muerte de cuatro personas y otras ocho desaparecidas en la ciudad de Hengzhou.

Además, en la misma Hengzhou fueron evacuados cerca de 53 mil habitantes, mientras que en el condado de Binyang, 8 mil personas tuvieron que dejar su hogar.

Two tornadoes with winds up to 93 mph struck central China's Hubei province, killing at least five people and leaving one missing, according to state media pic.twitter.com/ywW3w9iSha — Reuters (@Reuters) July 7, 2026

En la región de Guangxi, se emitió alerta roja por fuertes inundaciones que elevaron los niveles de los ríos hasta 7.5 metros por arriba de su capacidad máxima y segura.

¿Cuántas personas han muerto en China por el tornado?

De acuerdo a informes de las autoridades locales, al menos 11 personas han perdido la vida en distintas regiones de China por la serie de tornados que volcaron automóviles y arrancaron techos de edificios.

Asimismo, más de 300 personas han resultado heridas por los inusuales tornados que según China Weather News, que depende de la Administración Meteorológica de China, los tornados suelen registrarse en provincias del sur y costeras como Guangdong y Jiangsu.

Es decir, son poco frecuentes en la provincia de Hubei, por lo que son atribuidos a factores como los remanentes de la tormenta tropical Maysak, así lo declaró el experto meteorológico Wang Xiaoling al periódico Hubei Daily.

