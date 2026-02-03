Ataque armado en Tabasco estaría ligado a disputa por una plaza; dejan mensaje del CJNG

La violencia volvió a sacudir a Tabasco durante la tarde del domingo 1 de febrero, cuando se registró un ataque armado que dejó al menos cinco personas muertas y una más herida en la comunidad de Ayapa, perteneciente al municipio de Jalpa de Méndez.

Sumado a la brutalidad de los hechos, en la zona se encontró un mensaje por parte del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). 24 horas después de lo sucedido, el secretario de Gobierno, José Ramiro López Obrador atribuyó a que la masacre se debió a la disputa de una plaza.

Ataque armado en Jalpa de Méndez deja 5 muertos

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Ayapa–Mecoacán, a la altura del puente San Francisco, donde las víctimas fueron interceptadas por sujetos armados que abrieron fuego sin mediar palabra.

En el sitio quedaron los cuerpos tendidos, mientras un hombre fue trasladado de emergencia a un hospital cercano, sin que hasta el momento se tengan más detalles de su estado de salud.

Tras la masacre, los responsables huyeron del lugar, dejando una cartulina con un mensaje, presuntamente firmado por el CJNG, en el que se puede leer:

"Sigan de mugrosos molestando al pueblo de Tabasco. Al pueblo se le respeta (mosca, gato, rayo, prada, momo). Así van todas las lacras que anden con esas escorias. Atte.: CJNG".

¿Qué dijeron las autoridades tras la masacre en Tabasco?

El hallazgo del narcomensaje reforzó la hipótesis de que el ataque estaría relacionado con una disputa por el control de la plaza, una versión que fue confirmada por el secretario de Gobierno de Tabasco, José Ramiro López Obrador.

Mismo que señaló que la masacre estaría vinculada con el reciente reacomodo de grupos criminales tras la detención de un cabecilla de la zona.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado de Tabasco no ha revelado de manera oficial la identidad de las víctimas, ni ha precisado si estas contaban con antecedentes o vínculos con grupos delictivos, por lo que las investigaciones continúan abiertas.