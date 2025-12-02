El clima político en Perú se tensó nuevamente este martes después de que Rafael Belaúnde, precandidato presidencial por el partido Libertad Popular, fuera víctima de un ataque armado mientras viajaba por la zona de Cerro Azul, Cañete, al sur de Lima.

El atentado contra Belaúnde se registró mientras el vehículo en el que viajaba, recibió varios disparos, según confirmó a CNN Pedro Cateriano, aspirante a la vicepresidencia por la misma agrupación.

Sicarios han querido ASESINAR a Rafael Belaunde, nuestro candidato presidencial de Libertad Popular, camino a Cerro Azul.



Organizaciones criminales buscan matar a quienes los enfrentamos para que no capturen al país.



NO RETROCEDEREMOS ni un centímetro en nuestra lucha contra… pic.twitter.com/IoVv0ZjnPF — Diego Pomareda (@diego_pomareda) December 2, 2025

De acuerdo con el reporte inicial, ninguno de los proyectiles alcanzó al precandidato, aunque las balas impactaron directamente en el área del limpiaparabrisas del conductor, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque buscaba matarlo.

¿Qué dicen las autoridades sobre el atentado en Perú?

La Policía Nacional del Perú (PNP) informó a mediante su cuenta oficial en “X”, antes Twitter, que activó el “Plan Cerco” para localizar a los responsables del ataque. “No se registran heridos. Nuestro personal se encuentra en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables”, señaló la institución.

Cabe decir que el precandidato Belaúnde acudió a la comisaría de Cañete para presentar la denuncia formal. El ataque ocurre en un momento clave, apenas días después de que se celebraran las elecciones primarias internas de los partidos que participarán en las presidenciales de abril de 2026.

#PNPInforma 🚨 | La @PoliciaPeru ha activado el Plan Cerco ante disparos que recibió el vehículo del señor Rafael Belaúnde, en Cerro Azul-Cañete. No se presentaron heridos.

Nuestras unidades se encuentran en la zona para garantizar la seguridad y capturar a los responsables.… pic.twitter.com/KN4Uvb7sJ8 — Policía Nacional del Perú (@PoliciaPeru) December 2, 2025

¿Quién es Rafael Belaúnde?

Rafael Belaúnde es una figura conocida en la política de Perú; fue ministro de Energía y Minas durante el gobierno de Martín Vizcarra, es fundador del partido Libertad Popular y nieto del expresidente Fernando Belaúnde Terry, lo que le otorga un peso histórico dentro del escenario político en la nación sudamericana.

Reacciones políticas: condena unánime al ataque contra Belaúnde

Diversas figuras políticas manifestaron su rechazo inmediato al atentado fallido. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, lamentó lo ocurrido y pidió reforzar las medidas de seguridad rumbo a las elecciones de 2026, según declaró a RPP.

Desde la oposición, Keiko Fujimori, líder de Fuerza Popular, condenó el ataque mediante un mensaje en X. “Condeno con absoluta firmeza este acto criminal. No podemos normalizar la violencia que golpea a miles de peruanos cada día”, escribió.

Mi solidaridad con @BelaundeRafael tras el violento atentado que ha sufrido. Condeno con absoluta firmeza este acto criminal, reflejo de la violencia que golpea a miles de peruanos cada día. No podemos normalizar estos actos criminales, que deben ser combatidos con toda la fuerza… — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) December 2, 2025

Atentado en medio del clima de violencia en Perú

Perú enfrenta un aumento en la actividad de bandas criminales, responsables de asesinatos, extorsiones y ataques dirigidos hacia sectores como el transporte y la minería. Este escenario ha provocado protestas sociales en Lima y otras ciudades, además de reforzar la percepción de inseguridad entre la población. Aunque las autoridades no han confirmado si el ataque contra Belaúnde está vinculado a estas organizaciones, el atentado se suma a una serie de hechos violentos que marcan este agonizante 2025.