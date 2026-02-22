El mundo pone los ojos en México: Estos son los países que activaron alertas de viaje tras hechos violentos por caída de “El Mencho”

Este 22 de febrero de 2026, la actividad delictiva y los operativos de seguridad en diversos estados de México tras caída de "El Mencho" no solo han paralizado las carreteras, sino que también han provocado que otros países lancen avisos de emergencia para proteger a sus ciudadanos.

¿Cuáles son lo países con alertas de viaje en México?

Estados Unidos a sus ciudadanos en México: "No salgan de sus casas"

La Embajada de Estados Unidos en México fue contundente. Debido a los bloqueos y enfrentamientos, pidió a sus ciudadanos en estados como Jalisco, Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y Nuevo León permanecer en sus hogares hasta nuevo aviso.

El mensaje es claro: evitar traslados innecesarios, alejarse de zonas con presencia policial y no acercarse a aglomeraciones. Ciudades turísticas como Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara están dentro de este aviso preventivo.

Canadá advierte sobre las "barricadas de fuego"

El gobierno canadiense actualizó su alerta resaltando la gravedad de los bloqueos con vehículos incendiados, especialmente en el suroeste del país. Canadá pide evitar viajes no esenciales a casi todo Guerrero, Michoacán y Sinaloa, así como zonas fronterizas de Jalisco y Nayarit.

En Puerto Vallarta, advirtieron que los servicios de taxis y aplicaciones de transporte están suspendidos, por lo que piden a sus turistas mantener un perfil bajo y monitorear sus vuelos.

🚨 #ÚltimaHora | Muere Nemesio Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", señalado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.



Información en desarrollo. pic.twitter.com/OecC8zeP4m — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 22, 2026

Turquía se suma a los avisos de precaución en México

No solo los vecinos del norte están preocupados. La Embajada de Turquía en México también hizo un llamado a sus ciudadanos para actuar con suma prudencia y prestar máxima atención a su seguridad.

Pidieron seguir al pie de la letra las orientaciones de las autoridades locales y pusieron a disposición un número de emergencia (+52 55 7917 7785) para cualquier eventualidad.

Estados de México con alertas de viaje

Aunque la violencia se ha concentrado en el occidente, las alertas internacionales cubren una gran parte del territorio nacional. Entre los estados que estos países recomiendan evitar o visitar con extrema cautela se encuentran:



Chiapas y Chihuahua (exceptuando zonas turísticas específicas).

Colima y Guanajuato (en zonas al sur de las carreteras principales).

Sonora y Zacatecas, debido a los altos niveles de delincuencia organizada.

Alerta de seguridad – Operaciones de seguridad en curso – Misión Diplomática de los Estados Unidos en México (22 de febrero de 2026)



Febrero 22, 2026



Ubicaciones: Estado de Jalisco (incluidos Puerto Vallarta, Chapala y Guadalajara), Estado de Tamaulipas (incluidos Reynosa y… pic.twitter.com/VPpNcJWSiQ — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) February 22, 2026

¿Qué recomiendan los consulados?

Si te encuentras en una de estas zonas, las recomendaciones generales son: seguir las noticias locales, mantener informados a tus familiares sobre tu ubicación por mensajes o redes sociales, y siempre tener a la mano los números de emergencia. En caso de una situación crítica, la instrucción principal de todas las embajadas es buscar refugio y llamar al 911.

¿Por qué países emiten alertas de viaje a México?

La ola de violencia en distintas zonas del país se desató debido a abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los narcotraficantes más buscados, abatido en un operativo realizado este 22 de febrero de 2026.

Canadians in #Mexico: Violence and roadblocks are occurring in #Jalisco State. A shelter-in-place order is in effect in Puerto Vallarta. If you’re in Jalisco State, keep a low profile and follow advice of local authorities. More info:https://t.co/wVdAxQDbsG pic.twitter.com/EsGgrk57Eh — Travel.gc.ca (@TravelGoC) February 22, 2026

Polonia emite alerta de viaje urgente

La Embajada de Polonia lanzó un aviso urgente a todos sus ciudadanos que se encuentran en el estado de Jalisco y sus alrededores. La representación diplomática pidió a sus nacionales extremar precauciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales de las autoridades mexicanas tras los recientes operativos militares.

La advertencia no se limita solo a Jalisco, sino que se extiende a otros seis estados vecinos que podrían verse afectados por reacciones de grupos armados: Michoacán, Guanajuato, Colima, Aguascalientes, Zacatecas y Nayarit.