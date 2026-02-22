¡Caída histórica! Así narró el mundo la muerte de “El Mencho”: advierten represalias tras abatimiento

La caída de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se convirtió en tendencial a nivel mundial tras el operativo realizado durante las primeras horas del 22 de febrero; no solo las redes sociales reaccionaron, la prensa internacional ya dejó en claro al coyuntura que tiene este tema.

¿Cómo murió "El Mencho"? Esto se sabe sobre el ataque al narcotraficante mexicano

A través de un comunicado emitido poco después del medio día, la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó la muerte tres muertos integrantes del CJNG, siendo uno de ellos "El Mencho". De acuerdo con el reporte la operación se hizo en Tapalpa, Jalisco, en donde intervivieron aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Aunque no se ha especificado la forma exacta de su muerte, el texto despliega que habría sido cuando lo trasladaban vúa aérea a la Ciudad de México.

Prensa internacional reacciona a muerte de "El Mencho"

El diario The New York Times destacó que se trata de “una importante victoria” para el gobierno mexicano en su nueva ofensiva contra los grupos criminales. El medio subrayó que la acción podría aliviar la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien en distintas ocasiones ha amenazado con tomar medidas más severas contra los cárteles en territorio mexicano.

Por su parte, Los Angeles Times enfatizó que Oseguera Cervantes era uno de los narcotraficantes más buscados del mundo y recordó que el CJNG mantiene control sobre actividades como tráfico de drogas, extorsión y robo de combustible en diversas regiones del país.

En tanto, el tabloide británico The Sun centró su cobertura en el caos posterior al operativo, señalando que la muerte del capo desató disturbios, bloqueos y escenas de pánico, incluso en un aeropuerto importante del occidente mexicano.

El diario español El País retomó el perfil criminal de “El Mencho” y describió al CJNG como una de las organizaciones más poderosas y violentas de América Latina.

Por su parte, el británico The Daily Telegraph puso el foco en la reacción inmediata de los grupos criminales, señalando que tras la muerte del líder se registraron ataques de represalia y episodios de violencia en Jalisco.

EU pide a ciudadanos resguardarse tras violencia en Jalisco

El Departamento de Estado de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos permanecer en resguardo luego de los enfrentamientos registrados en el estado de Jalisco tras un operativo federal.

De acuerdo con el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, fuerzas federales desplegaron una operación en el municipio de Tapalpa, lo que derivó en enfrentamientos armados en esa zona.

A través de un mensaje en la red social X, el mandatario estatal explicó que, como consecuencia del operativo, en distintos puntos de la región y en otras áreas de Jalisco se reportaron bloqueos y quema de vehículos. Según detalló, estas acciones habrían sido realizadas por grupos delictivos con el objetivo de obstaculizar la labor de las autoridades.