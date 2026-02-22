Tormenta invernal podría convertirse en una “superbomba”: amenaza a Nueva York y Boston

El noreste de Estados Unidos se encuentra en máxima alerta. Una tormenta invernal de rápido desarrollo, conocida como Nor'easter, amenaza con sepultar bajo la nieve a más de 50 millones de personas a partir de este domingo.

Los expertos advierten que la magnitud de este fenómeno no se había visto en años, con ráfagas de viento que podrían alcanzar fuerza de huracán.

Tormenta invernal sacudirá Nueva York

En la ciudad de Nueva York, las autoridades ya se preparan para lo peor. El alcalde Zohran Mamdani advirtió que podrían caer entre 33 y 43 centímetros de nieve, con la posibilidad de superar el medio metro.

"Quédense en casa", fue el mensaje directo para los neoyorquinos, ya que el lunes por la mañana los trayectos serán "extremadamente peligrosos". Es la primera vez desde 2016 que la ciudad enfrenta un impacto de este nivel.

🇺🇸 | La intensa tormenta invernal que azotó Estados Unidos en los últimos días dejó calles y casas sepultadas bajo la nieve.



Un dron capturó esta vista de la ciudad de Fort Wayne, en Indiana. pic.twitter.com/kXdJunMWkw — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 27, 2026

Boston y Massachusetts bajo "condiciones de ventisca"

Más al norte, el panorama es aún más blanco. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos pronostica que en Boston la acumulación de nieve llegará hasta los 60 centímetros (dos pies).

Con ráfagas de viento de hasta 96 kilómetros por hora (60 mph), la visibilidad será nula, convirtiendo los viajes en una misión casi imposible.

¿Tormenta invernal afectará a México?

¿Tormenta afectará a México? Esta es la pregunta que muchos se hacen al ver la magnitud del mapa. La respuesta corta es no directamente. Al ser un ciclón que se forma y se desplaza pegado a la costa este de Norteamérica (hacia el Atlántico Norte), su trayectoria se aleja de nuestro territorio.

Mientras Nueva York se congela, en México el clima seguirá su curso independiente de este sistema, por lo que no se esperan nevadas ni descensos drásticos de temperatura en nuestro país provocados por esta tormenta en específico.

Nevada arrebató vidas en #NuevaYork



Luego de la fuerte tormenta invernal que afectó a gran parte de Estados Unidos, se reportó que alrededor de 18 personas perdieron la vida.



Personal de limpieza continúa retirando la nieve y esperan que, con el cambio de temporada, se derrita… pic.twitter.com/0d9BqLoJGc — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) February 15, 2026

Estado de emergencia por tormenta invernal en Nueva Jersey

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, ya declaró el estado de emergencia.

Las autoridades temen que la combinación de nieve pesada y vientos fuertes provoque cortes masivos de energía eléctrica. Además, en zonas costeras como Atlantic City, el peligro es doble: la nieve ocultará las inundaciones en las calles, creando trampas mortales para los automovilistas.

Piden extremar precauciones por tormenta invernal

Desde Washington D.C. hasta Maine, el corredor de la Interestatal 95 sentirá la furia del invierno. Ciudades como Filadelfia, Baltimore y Providence están en la trayectoria del gigante.

Los meteorólogos han pedido a la población extremar precauciones, pues la nieve caerá a un ritmo de casi tres centímetros por hora, algo que puede enterrar un auto en cuestión de una tarde.