Entraron, dispararon y huyeron: ataque armado en tienda de Jacona, Michoacán deja cinco hombres sin vida

Una tarde que parecía rutinaria terminó en tragedia; despué de que un comando de sicarios desató un ataque armado en una tienda de abarrotes y abrieron fuego contra quienes se encontraban dentro, dejando un saldo de cinco personas muertas en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Jacona, Michoacán .

El ataque ocurrió este domingo 13 de abril en el negocio conocido como "Mini Súper Ramírez", ubicado a un costado del Libramiento Sur; sujetos que portaban armas largas y cortas llegaron directamente al lugar, dispararon sin previo aviso y huyeron, sin que hasta ahora se tenga información sobre su paradero.

¿Dónde ocurrió el ataque armado en Jacona, Michoacán?

El ataque se registró en una zona de tránsito constante, donde vecinos y clientes se encontraban dentro del establecimiento al momento de la agresión; la violencia fue directa, sin confrontación previa, y dejó a varias personas tendidas sobre el suelo tras los disparos.

Tras las detonaciones, testigos alertaron al número de emergencias 911, lo que generó una rápida movilización de policías municipales, elementos de la Guardia Civil y fuerzas federales, quienes al llegar encontraron a varias víctimas con heridas de bala.

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#Seguridad | 🚨 4 fallecidos y 1 lesionado fue el saldo que dejó un ataque con arma de fuego al interior de una tienda de abarrotes en el municipio de #Jacona, Michoacán, al momento no hay información relevante sobre los atacantes los cuales lograron escapar. pic.twitter.com/8QdoOtFSZw — aztecamichoacan (@aztecamichoacan) April 13, 2026

¿Qué se sabe de las víctimas del ataque?

Paramédicos de Protección Civil y cuerpos de rescate acudieron para brindar atención médica; en el sitio confirmaron la muerte de cuatro hombres, mientras que una quinta víctima fue trasladada con vida a un hospital, donde falleció minutos después debido a la gravedad de sus lesiones.

Entre las víctimas identificadas se encuentran de manera preliminar dos hombres de 35 y 31 años; el resto permanece sin confirmación oficial mientras continúan las diligencias correspondientes.

¿Qué encontraron las autoridades en la escena?

El lugar fue asegurado por las autoridades para permitir el trabajo pericial; en el sitio se localizaron al menos 34 casquillos percutidos de calibres .223 y .40 milímetros, lo que refleja la intensidad del ataque.

Hasta el momento no se ha informado sobre posibles responsables ni el móvil de la agresión; las investigaciones siguen en curso por parte de la Fiscalía General del Estado.

Las autoridades mantienen operativos en la zona para tratar de ubicar a los agresores; mientras tanto, el caso se investiga como un ataque directo, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

La zona permaneció resguardada durante varias horas mientras se realizaban las diligencias correspondientes, en un hecho que vuelve a poner en foco la violencia en esta región de Michoacán.