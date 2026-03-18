¡Otro ataque contra la prensa en México! Atacan a balazos al periodista Óscar Merino en Pinotepa Nacional, Oaxaca

En las primeras horas de este 18 de marzo 2026, se confirmó el ataque a balazos en contra del periodista Óscar Merino en calles de Pinotepa Nacional, Oaxaca; su estado de salud es grave.

Los primeros informes indican que recibió disparos en la vía pública; hasta el momento se desconoce la razón por la que fue atacado. Al parecer los hechos ocurrieron la noche del pasado lunes.

Exigen investigar el ataque a Óscar Merino, periodista de Oaxaca

Tras el ataque a Óscar Merino, algunas organizaciones exigen que se haga una investigación inmediata y transparentes sobre los hechos ocurridos en la mañana de este miércoles.

"Ante este ataque, este organismos exige a la Fiscalía General del Estado de Oaxaca realizar una investigación pronta, exhaustiva y transparente que permitía esclarecer lo ocurrido, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia", explicó Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C, a través de un comunicado.

#IMPORTANTE | Alerta en Oaxaca 🚨



El periodista Oscar Merino Ruiz fue atacado a balazos la noche del lunes en Pinotepa Nacional.



Su estado de salud es delicado, según reporta el Foro de Periodistas.https://t.co/dV8hDsBlL4 pic.twitter.com/8sLO7e2rgM — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 18, 2026

Piden seguridad para Óscar Merino y su familia tras ataque en Oaxaca

Por otro lado, el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores A.C pidieron a las autoridades garantizar la protección de Óscar Merino y a su familia tras el ataque a balazos del que fue víctima.

Además, piden generar condiciones seguras para el ejercicio del periodismos en el estado de Oaxaca.

"El Foro Nacional de Periodistas y Comunicaciones, Capítulo Oaxaca, se mantendrá atento al desarrollo de las investigaciones y a la evolución del estado de salud de nuestro compañero, reiterando nuestras solidaridad con él y su familia", señaló el organismo.

Crisis en la libertad de prensa: México, el país de alto riesgo para el periodismo

Ejercer el periodismo en México sigue siendo una labor de alto riesgo, lleno de asesinatos, ataques, desapariciones y amenazas que mantienen bajo presión a quienes documentan la realidad de millones de comunicadores de toda la República Mexicana.

México arrastra desde hace años una crisis contra la libertad de prensa. Para los periodistas, documentar la realidad, lejos de ser una tarea protegida, se ha convertido en una actividad de riesgo para quienes salen a informar, especialmente en zonas marcadas por la violencia.