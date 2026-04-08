Sorpresa gigante en Oaxaca: cocodrilo de casi 3 metros aparece en plena playa

¡Gran sorpresa! Un cocodrilo de casi 3 metros sorprendió a turistas en Playa Bacocho, en Oaxaca, luego de aparecer en la orilla del mar. Elementos de Protección Civil de San Pedro Mixtepec acudieron al lugar, lograron capturarlo y posteriormente lo reubicaron en Punta Colorada.

¿Qué pasó con el cocodrilo que encontraron en la playa de Oaxaca?

Un cocodrilo de aproximadamente 3 metros de largo sorprendió a turistas en la orilla de Playa Marinero, en Oaxaca, luego de salir de una laguna cercana, presuntamente a causa del fenómeno de mar de fondo.

La presencia del reptil en la zona de bañistas generó asombro entre los visitantes y movilizó de inmediato a las autoridades.

Personal de Protección Civil de San Pedro Mixtepec activó los protocolos de emergencia tras detectar al ejemplar merodeando el área.

Los elementos realizaron maniobras especializadas para someter al cocodrilo sin causarle daño, logrando su captura de manera exitosa y garantizando tanto la seguridad de la comunidad como la integridad del animal.

" El ejemplar, de aproximadamente tres metros, fue asegurado de manera oportuna, aplicando los protocolos correspondientes y priorizando en todo momento la seguridad de visitantes y habitantes, así como el resguardo de este animal", mencionó Protección Civil de San Pedro Mixtepec.

Posteriormente, el reptil fue reubicado en la zona de Punta Colorada. Las autoridades destacaron la pericia del personal durante la intervención, al tratarse de una especie protegida que requiere manejo cuidadoso en este tipo de situaciones.

Captan a cocodrilo en la Central de Abasto de Tabasco

Un cocodrilo de aproximadamente 1.5 metros de largo fue localizado en el área de descarga durante la madrugada del 17 de marzo, generando sorpresa y miedo entre comerciantes y veladores de la Central de Abasto, en la colonia Carrizal, en Tabasco.

De acuerdo con autoridades de Protección Civil, el reptil salió de su hábitat natural debido al incremento en los niveles de lagunas y cuerpos de agua, provocado por las precipitaciones recientes.