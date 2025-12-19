Terror en el metro: brutal ataque con cuchillo deja al menos muertos en Taiwán

La ciudad de Taipéi vivió momentos de pánico después de que se registrara un masivo ataque con cuchillo al interior del metro de la capital de Taiwán. Este apuñalamiento masivo en el sistema de transporte público de Taipéi dejó un saldo de al menos tres personas muertas y siete más heridas, de acuerdo con reportes de medios locales y autoridades de seguridad.

El cruento ataque comenzó cuando un sujeto ingresó a las instalaciones del metro, específicamente en la estación principal de trenes, donde activó granadas de humo, por lo que provocó confusión entre los usuarios, además de que obligó a la evacuación parcial del lugar.

Miembros de los medios de comunicación se encuentran afuera de estación Zhongshan, luego del ataque con cuchillo en el metro de Taipéi.|Ann Wang

¿Cómo fue el ataque en el metro de Taipéi?

Conforme a las primeras investigaciones, después de lanzar los dispositivos de humo, el agresor abordó un convoy del metro y recorrió un breve tramo dentro del sistema de transporte. Al descender en otra estación, volvió a arrojar artefactos de humo y posteriormente comenzó a apuñalar de manera aleatoria a transeúntes, sembrando el pánico en zonas de alta afluencia.

Testigos del ataque en el metro de Taipéi relataron escenas de caos, gritos y personas huyendo, mientras los servicios de emergencia eran alertados. Paramédicos y fuerzas de seguridad respondieron rápidamente para atender a las víctimas, además de asegurar el área.

Esto se sabe del atacante en el apuñalamiento masivo en Taipéi

Autoridades locales informaron que el presunto atacante logró huir inicialmente hacia un centro comercial cercano, lo que activó un operativo policial de búsqueda en la zona.

Sin embargo, unos minutos más tarde, el sujeto se arrojó desde una altura equivalente a seis pisos, lo que causó su muerte prácticamente de manera inmediata.

Como el agresor murió antes de poder ser detenido, no se ha establecido públicamente su identidad ni el móvil del ataque, ya que los aspectos que continúan bajo investigación.

¿Cuál es el estado de los heridos por el apuñalamiento?

De las siete personas lesionadas, varias fueron trasladadas a hospitales cercanos con heridas por arma blanca, algunas de consideración. Las autoridades sanitarias señalaron que reciben atención especializada, además de que se mantiene monitoreo constante acerca de su evolución.

Las autoridades de Taipéi reforzaron la seguridad en el transporte público y pidieron a la población mantener la calma mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.

Este ataque con arma blanca en el metro de Taiwán vuelve a poner sobre la mesa el debate acerca de la seguridad en espacios públicos y la atención a la salud mental; ¿crees que las grandes ciudades están preparadas para responder a este tipo de emergencias?