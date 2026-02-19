(VIDEO) Chofer intenta refugiarse en escuela de Acapulco; lo matan y balas alcanzan a estudiantes

Un ataque armado directo contra el conductor de una unidad de transporte público desató el pánico al interior de un plantel de Bachilleres en Acapulco, Guerrero. El saldo de la agresión fue de un hombre fallecido y dos estudiantes que resultaron heridas por impactos de bala como daño colateral.

La persecución y el intento de refugio en un Bachilleres

Los hechos violentos ocurrieron cuando la víctima, quien viajaba a bordo de una camioneta de transporte público, comenzó a ser perseguida por sujetos armados por las calles del puerto.

En un intento desesperado por salvar su vida y evadir a sus atacantes, el conductor desvió su ruta e intentó resguardarse ingresando a las instalaciones del centro educativo. Sin embargo, los sicarios no detuvieron su marcha y dispararon hacia el interior del plantel para atacarlo.

Un fallecido y dos alumnas lesionadas tras ataque en Bachilleres de Acapulco

Las balas disparadas por los agresores alcanzaron al conductor de la unidad y a dos alumnas de bachillerato que se encontraban en ese momento dentro de la escuela.

Tras el tiroteo y las llamadas a los servicios de emergencia, los tres heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital cercano. Minutos después de su ingreso, las autoridades médicas confirmaron que el hombre perdió la vida debido a la gravedad de las heridas. Por su parte, el reporte oficial indica que las dos estudiantes lesionadas se encuentran estables.

La violencia no da tregua en Acapulco

Las detonaciones de arma de fuego provocaron momentos de terror, gritos y crisis nerviosas entre el resto del alumnado y el personal docente, quienes tuvieron que tirarse al piso para protegerse.

Este ataque a plena luz del día y al interior de un espacio educativo evidencia nuevamente la crisis de inseguridad que golpea al puerto de Acapulco bajo la administración de la alcaldesa Abelina López Rodríguez.