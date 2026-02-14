Una camioneta que transportaba cilindros de gas se volcó en el kilómetro 109 de la autopista Cuernavaca-Acapulco este viernes 13 de febrero de 2026.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió presuntamente por una falla mecánica que provocó que el operador perdiera el control de la unidad.

Cilindros de gas salieron volando en la autopista Cuernavaca-Acapulco

Tras la volcadura, varios cilindros salieron proyectados y quedaron esparcidos sobre el asfalto. A pesar de lo aparatoso del percance, no se reportaron personas lesionadas ni fugas de gas.

En redes sociales circularon videos del momento posterior a la volcadura de la camioneta. En las grabaciones se puede mostrar los cilindros de gas regados en la autopista con dirección al sur, a la altura del entronque hacia Temixco.

La circulación vehicular fue cerrada en ambos sentidos para que los servicios de emergencia realizaran las labores para el retiro de los cilindros y la unidad volcada.

La tarde de este viernes 13 de febrero se registró un accidente en el kilómetro 105 de la Autopista Cuernavaca–Acapulco, dirección sur, a la altura del entronque hacia Temixco. ⚠️ pic.twitter.com/MrIVC3NL5l — TV Azteca Morelos (@AztecaMorelos) February 14, 2026

Accidente en la autopista Cuernavaca-Acapulco

En esta misma autopista se registró otro accidente automovilístico que dejó un hombre lesionado. Los primeros reportes indican que dos vehículos estuvieron involucrados en el percance.

Al parecer, uno se impactó contra otro debido a que la persona que conducía presuntamente iba a exceso de velocidad y uno de los conductores resultó lesionado. La circulación fue cerrada en uno de los carriles.

Pipa vuelca en la autopista México-Cuernavaca

El 8 de febrero de 2026 una pipa con combustible volcó en la Autopista México-Cuernavaca, provocando el cierre parcial de la circulación. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 109, en el tramo México-Cuernavaca, en el municipio de Xochitepec.

El percance fue reportado por la Guardia Nacional Carreteras y por Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes confirmaron cierre parcial en dirección a Acapulco.

La Coordinación Estatal de Protección Civil Morelos informó que se desplegó un operativo para atender la volcadura de una pipa que transportaba combustible, de manera que personal especializado trabajó para evitar derrames mayores y garantizar la seguridad de los automovilistas.

