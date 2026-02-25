Agreden con explosivos a la Guardia Estatal en Camargo, Tamaulipas; hay un policía herido

La tarde de este martes 24 de febrero se registró una fuerte agresión contra elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas, que se encontraban realizando recorridos de vigilancia como parte del Operativo Frontera Grande en el municipio de Camargo.

En medio del operativo, un grupo armado los habría sorprendido con múltiples disparos de bala, pero minutos después se reportó una segunda agresión con artefactos explosivos.

Atacan a la Guardia Estatal en Camargo, Tamaulipas

De acuerdo con información oficial, los agentes fueron atacados por un grupo armado, lo que desencadenó un enfrentamiento con los criminales.

Tras repeler las balas, las autoridades aseguraron una camioneta negra presuntamente vinculada con los hechos, además de solicitar apoyo aéreo para reforzar las acciones operativas en la zona.

Pero cuando creían que todo había acabado, se reportó una segunda agresión contra el personal de seguridad, esta vez mediante el uso de un artefacto explosivo, que presuntamente fue lanzado desde un dron.

Como resultado, un elemento de la Guardia Estatal resultó lesionado, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia.

¿Cuántos heridos dejó el ataque en Tamaulipas?

El oficial herido fue evacuado vía aérea en un helicóptero de la corporación y trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer detalles sobre la gravedad de las lesiones, aunque se informó que el elemento se encuentra bajo supervisión médica.

Tras los hechos, se desplegó un fuerte operativo de seguridad en el municipio de Camargo y zonas aledañas, con la finalidad de evitar nuevas agresiones y localizar a los responsables. Como parte de estas acciones, se mantienen recorridos constantes de vigilancia terrestre y aérea.

Reportes locales señalan que, tras los hechos, un tráiler fue incendiado y atravesado para bloquear la vialidad en la ruta Reynosa–Miguel Alemán, lo que obligó al cierre del tramo.