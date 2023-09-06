VIDEO: Ataque con misiles rusos a mercado de Ucrania deja al menos 16 muertos

Un ataque con misiles rusos dejó un saldo preliminar de 16 personas muertas en un mercado de Ucrania, durante la tarde de este miércoles 6 de septiembre de 2023.

La agresión ocurrió en un mercado de la ciudad de Konstantynivka, en Donetsk, informó el asesor presidencial de Ucrania, Mykhailo Pololyak.

El ataque con misiles contra un mercado en Ucrania dejó al menos 16 muertos.|Reuters.

En imágenes compartidas por el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky, aparece una calle cerca de la zona del ataque. Varios automóviles están estacionados y de repente la cámara de vigilancia que grabó el instante vibra debido al la explosión causada por el impacto de los misiles.

Otros fragmentos de la imagen muestran automóviles y edificios incendiados, así como bomberos quienes combaten las llamas. Oficiales ucranianos informaron que al menos 28 personas resultaron lesionadas.

“Las tropas rusas son terroristas que no serán perdonados y que no serán dejados en paz. Habrá una justa retribución por todo”, escribió el primer ministro ucraniano Denys Shmyal en un canal de Telegram.

Previamente, en el mes de abril, un ataque con misiles contra un edificio de departamentos en la ciudad de Uman dejó 23 muertos, entre ellos varios niños. Mientras que el 16 de enero de este año, un ataque a la comunidad de Dnipro dejó pon un saldo de 40 fallecidos.

Ejército Ruso confirma ataque contra “grupos de sabotaje” de Ucrania

El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que realizó un ataque de misiles con “armas de alta precisión” por parte de la Fuerza Aeroespacial de dicho país. Ígor Konashénkov, vocero del ministerio castrense ruso, aseveró que este ataque fue contra “una base de entrenamiento de grupos de sabotaje” ucranianos.

At least 16 people have been killed by Russian shelling in Kostyantynivka, Donetsk region. Russian terrorists have attacked a regular market, shops, and a pharmacy, killing innocent people. The number of casualties could rise further.



Anyone in the world who is still dealing… pic.twitter.com/PRfuGih2JD — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 6, 2023

Por su parte, la Fuerza Aérea de Ucrania detalló que este miércoles que Rusia lanzó este día ocho misiles, entre ellos siete misiles de crucero del tipo X-101/X-555/X-55 y un misil balístico Iskander y 25 drones, de los cuales 23 objetivos quedaron destruidos por las fuerzas armadas de Ucrania.

El ataque ocurrió horas antes de que Anthony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, aterrizó en Kiev, en la que será su tercera visita a Ucrania desde el inicio del conflicto armado entre Rusia y Ucrania.

