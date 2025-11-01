Impactante ataque en video: hombre lanza a un niño de 7 años en Turquía
El ataque contra el niño en Turquía reabrió un debate sobre la violencia contra menores y la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos.
Un impactante caso de violencia infantil sucedió en la ciudad de Adana, en Turquía, luego de que un hombre efectuara un ataque contra un niño de 7 años y lo arrojara desde unas escaleras de un edificio; todo esto quedó captado por cámaras de seguridad, y el video se ha viralizado rápidamente en redes sociales.
El incidente se registró en el distrito de Seyhan, al sur de Turquía. Según los reportes de medios locales y el testimonio de testigos, el ataque comenzó tras una breve discusión entre el hombre y el menor, quien aparentemente se encontraba jugando en la calle.
ADANA’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/MPpeIMpNJM— Adana Masası (@adanamasasi) October 30, 2025
Asustado, el menor de edad se subió en unas escaleras de un edificio para pedir ayuda, pero el agresor lo siguió, lo sujetó por las piernas y lo lanzó violentamente desde una altura de aproximadamente de un metro y medio. En las imágenes se observa cómo el niño cae de espaldas y queda tendido en el suelo, mientras el hombre huyó del lugar de los hechos.
Niño fuera de peligro: buscan al hombre que protagonizó el ataque en Turquía
De acuerdo con la policía de Adana, el niño fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica; afortunadamente, sus heridas no ponen en riesgo su vida, aunque presenta contusiones por la caída.
Las autoridades locales confirmaron que ya se abrió una investigación y que el agresor ha sido plenamente identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. En estos momentos, se mantiene un operativo en la región para lograr la captura del hombre.
Ataque de hombre contra niño: video genera indignación en redes sociales
El video del ataque ha circulado ampliamente en plataformas como “X”, antes Twitter e Instagram, en donde miles de usuarios exigieron penas severas contra el responsable y mayor protección para los menores: “Es aterrador verlo. No puedo entender cómo alguien puede hacerle eso a un niño”, escribió un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de furia y tristeza.
Este caso ha reavivado el debate en Turquía acerca de la violencia contra menores y la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos.