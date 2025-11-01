Un impactante caso de violencia infantil sucedió en la ciudad de Adana, en Turquía, luego de que un hombre efectuara un ataque contra un niño de 7 años y lo arrojara desde unas escaleras de un edificio; todo esto quedó captado por cámaras de seguridad, y el video se ha viralizado rápidamente en redes sociales.

El incidente se registró en el distrito de Seyhan, al sur de Turquía. Según los reportes de medios locales y el testimonio de testigos, el ataque comenzó tras una breve discusión entre el hombre y el menor, quien aparentemente se encontraba jugando en la calle.

ADANA’da kimliği belirsiz kişi, kovaladığı çocuğu evin merdivenlerinde yakalayıp, ayak bileğinden tutarak yere fırlattı. Tepki çeken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. pic.twitter.com/MPpeIMpNJM — Adana Masası (@adanamasasi) October 30, 2025

Asustado, el menor de edad se subió en unas escaleras de un edificio para pedir ayuda, pero el agresor lo siguió, lo sujetó por las piernas y lo lanzó violentamente desde una altura de aproximadamente de un metro y medio. En las imágenes se observa cómo el niño cae de espaldas y queda tendido en el suelo, mientras el hombre huyó del lugar de los hechos.

Niño fuera de peligro: buscan al hombre que protagonizó el ataque en Turquía

De acuerdo con la policía de Adana, el niño fue trasladado de inmediato a un hospital para recibir atención médica; afortunadamente, sus heridas no ponen en riesgo su vida, aunque presenta contusiones por la caída.

Las autoridades locales confirmaron que ya se abrió una investigación y que el agresor ha sido plenamente identificado gracias a las grabaciones de las cámaras de seguridad. En estos momentos, se mantiene un operativo en la región para lograr la captura del hombre.

Ataque de hombre contra niño: video genera indignación en redes sociales

El video del ataque ha circulado ampliamente en plataformas como “X”, antes Twitter e Instagram, en donde miles de usuarios exigieron penas severas contra el responsable y mayor protección para los menores: “Es aterrador verlo. No puedo entender cómo alguien puede hacerle eso a un niño”, escribió un usuario, reflejando el sentimiento generalizado de furia y tristeza.

Este caso ha reavivado el debate en Turquía acerca de la violencia contra menores y la necesidad de reforzar la seguridad en espacios públicos.