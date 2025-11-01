Heroico acto: empleado salva a una mujer que cayó de tren en movimiento en India | VIDEO

Un acto de rápida reacción, valentía y heroísmo se vivió en el estado de Tamil Nadu, en la India, cuando un miembro del personal de la Policía de Protección Ferroviaria (RPF, por sus siglas en inglés), le salvó la vida de una mujer que resbaló mientras intentaba subir a un tren en movimiento.

El incidente, ocurrido la estación Erode Junction, fue captado por cámaras de seguridad del lugar y difundido por las autoridades ferroviarias indias a través de redes sociales oficiales.

Así sucedió el accidente en Erode Junction: Recate de mujer en India

En el video, se observa cómo la mujer intenta abordar el tren cuando este ya había comenzado a moverse, la mujer perdió el equilibrio y cayendo peligrosamente hacia el espacio entre el vagón y el andén.

En cuestión de segundos, un agente de la RPF, que se encontraba en servicio, corre hacia ella, sujetó a la mujer por los brazos y logra ponerla a salvo, evitando que fuera arrastrada por el convoy.

An RPF staff’s alertness saved a lady passenger who slipped while trying to board a moving train at Erode Junction, Tamil Nadu. Indian Railways urges all passengers to board or deboard only after the train comes to a complete halt.#ResponsibleRailYatri pic.twitter.com/EhMWFn62Dh — Ministry of Railways (@RailMinIndia) November 1, 2025

El rescate ha sido calificado como un acto heroico por las autoridades y los usuarios en redes sociales, donde el video acumula miles de reproducciones, además de comentarios de agradecimiento al trabajador ferroviario.

Después del incidente, Indian Railways emitió un comunicado en el que recordó a todos los pasajeros la importancia de no abordar ni descender de los trenes en movimiento: “solicitamos a los usuarios que esperen siempre a que el tren se detenga completamente antes de intentar subir o bajar. Un segundo de imprudencia puede costar una vida”, señaló el organismo en su cuenta oficial de “X”, antes Twitter.

Rescate de mujer: gesto que generó admiración en toda India

El agente de la RPF ya fue reconocido por su valentía, además de profesionalismo, mientras que el video del rescate se ha vuelto viral en plataformas como “X”, Instagram y Facebook, en donde muchos usuarios destacaron su compromiso con la seguridad de los pasajeros.

Este nuevo caso vuelve a poner sobre la mesa la pregunta: ¿vale la pena arriesgar la vida por unos segundos de prisa al abordar un tren en movimiento?

