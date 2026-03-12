Por problemas del pasado, le dispara con pistola de balines en la nuca en CDMX y termina detenido

Un altercado que aparentemente venía arrastrándose desde tiempo atrás terminó en un ataque con una pistola de balines en calles del Centro de la Ciudad de México, lo que provocó la movilización de policías y paramédicos en la alcaldía Cuauhtémoc.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Corregidora y Alhóndiga, en la colonia Centro, donde un hombre resultó lesionado en la nuca presuntamente tras ser agredido por un joven con un arma de aire comprimido.

Reportes de persona lesionada por balines alertaron a las autoridades

La situación fue detectada luego de que operadores del Centro de Comando y Control (C2) Centro reportaron la presencia de una persona lesionada en las inmediaciones del Centro Histórico. Tras recibir el aviso, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México se trasladaron al lugar para verificar lo ocurrido y brindar apoyo.

Al llegar, los oficiales encontraron a un hombre de 33 años de edad, quien relató que momentos antes había sido atacado con una pistola de balines. Según su testimonio, el agresor sería un joven con quien mantenía conflictos previos, situación que habría desencadenado el incidente.

Mientras explicaba lo sucedido a los uniformados, la víctima señaló directamente al presunto responsable, quien se encontraba cerca del lugar.

Detienen al presunto agresor que atacó con balines a sujeto

Tras la identificación, los policías interceptaron al sospechoso y procedieron a realizarle una revisión preventiva de seguridad. Durante la inspección le aseguraron una réplica de arma de fuego tipo pistola de balines, un cargador metálico, 11 balines del mismo material y un cilindro de CO2 a presión.

Este tipo de pistolas funciona mediante aire comprimido o dióxido de carbono, lo que permite disparar pequeños proyectiles metálicos —generalmente de 4.5 milímetros— a velocidades considerables. Aunque son consideradas réplicas o armas recreativas, su uso indebido puede causar lesiones.

El cartucho de CO2, al liberar el gas contenido en su interior, genera la presión necesaria para impulsar los balines, lo que incluso permite realizar disparos semiautomáticos en algunos modelos.

Paramédicos atienden a la víctima en la Cuauhtémoc

Luego del incidente, los oficiales solicitaron apoyo de los servicios de emergencia. Minutos más tarde arribaron paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes valoraron al hombre lesionado.

Tras la revisión médica, los socorristas diagnosticaron una herida superficial en la nuca. Debido a que la lesión no comprometía estructuras profundas ni representaba un riesgo mayor para su salud, el afectado no requirió traslado hospitalario.

De acuerdo con especialistas médicos, una herida superficial en esta zona afecta principalmente las capas externas de la piel, como la epidermis y en ocasiones la dermis, sin dañar músculos o vasos sanguíneos importantes.