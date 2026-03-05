¡Emboscada en la Cuauhtémoc! Matan a balazos a hombre en calles de Peralvillo; recibió 5 disparos | Mientras Dormía

¡Ola de violencia en la CDMX! En la madrugada de este 5 de marzo 2025, mientras usted dormía, un hombre fue asesinado a balazos mientras subía a su vehículo, en calles de la colonia Peralvillo, Cuauhtémoc; recibió al menos cinco disparos.

El cuerpo de la víctima quedó recargado sobre la puerta del auto del lado del conductor; los agresores se dieron a la fuga.

Los primeros reportes indican que el hombre estaba a punto de abordar un vehículo de color blanco, el cual estaba estacionado en las calles de la colonia Peralvillo, cuando dos sujetos abordo de un automóvil se aproximaron hasta donde estaba la víctima.

Sin mediar palabra, los agresores abrieron fuego en repetidas ocasiones en contra del hombre para después huir del lugar, dejando el cuerpo de la víctima abandonado en las calles.

El ruido de las detonaciones alertaron a las y los vecinos de la zona, quienes inmediato solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Paramédicos le encontraron cinco disparos de arma de fuego, confirmando que el sujeto ya no contaba con signos vitales.

Buscan a los responsables del ataque a balzos en la Cuauhtémoc

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona para permitir el trabajo de los peritos de la Fiscalía General de Justica de la Ciudad de México, quienes realizaron las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Tras concluir los peritajes, el cadáver del hombre fue trasladado al anfiteatro ministerial en espera de que sea identificado por sus familiares.

Hasta el momento se desconoce la identidad de los agresores, así como la razón por la que atacaron a balazos al hombre. El paradero de los culpables también se desconoce.

Por su parte, autoridades capitalinas ya iniciaron las investigaciones para tratar de localizarlos y esclarecer los hechos.

¿Qué hacer en caso de balacera en CDMX?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

