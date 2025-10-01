Un violento ataque al transporte público en Chilpancingo dejó a varias personas gravemente heridas, entre ellas: Apolonia, Julissa, Daniela y su pequeña hija Coral. Criminales sembraron terror en lo que debía ser un viaje cotidiano, convirtiendo la rutina en miedo, dolor y caos, mientras familias enteras enfrentan la angustia de ver a sus seres queridos afectados y la ciudad lucha por brindar protección.

Víctimas de criminales en Chilpancingo: Apolonia, Julissa, Daniela y Coral

La señora Apolonia fue una de las víctimas del ataque al transporte público en Chilpancingo. Resultó con quemaduras de segundo grado en la espalda y un brazo, y actualmente se encuentra aislada en su habitación mientras se recupera.

Su hija confirmó vía telefónica que Apolonia, de 59 años, y su nieta viajaban esa tarde en la unidad siniestrada, tratando de llegar a casa de su hija María cuando fueron alcanzadas por la agresión.

“Es que como sus quemaduras fueron de segundo grado, pues ahorita está aislada en un cuarto; en toda la espalda y en un brazo”, explicó.

Otros pasajeros también resultaron heridos: Julissa, de 8 años, con quemaduras en el brazo derecho; Daniela, de 26 años, embarazada de 37 semanas, y su pequeña hija Coral, ambas con quemaduras de segundo grado.

Según el Ayuntamiento de Chilpancingo, Julissa ya fue dada de alta y se encuentra bajo seguimiento médico. La situación de Daniela y Coral aún no se ha precisado, dejando a familiares en un estado de incertidumbre y preocupación.

La tragedia fue un momento inesperado para los familiares, quienes relatan el impacto de vivir un ataque de esta magnitud mientras utilizaban transporte público:

“Pues la verdad, le doy gracias a Dios que está bien, porque es mi mamá. La queremos mucho y lo único que hacemos es agradecer que esté bien”, comentó la señora María.