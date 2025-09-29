¡Violencia en Guerrero! Suspenden transporte y clases en Chilpancingo por ataques a combis y camiones; queman una unidad

¡La violencia no da tregua! El pasado domingo 28 de septiembre, Chilpancingo, Guerrero, registró violentos ataques a distintas unidades de transporte público, paralizando el servicio por completo.

Este lunes las clases en Guerrero fueron suspendidas tras la ola de violencia a la que se enfrenta el estado.

A pesar de la suspensión de clases y servicio de transporte, criminales incendiaron una combi de la ruta Chilpancingo-Chilapa, cerca del mercado de la capital guerrerense.

Ataques a transporte dejan una mujer de la tercera edad con quemaduras en la espalda

Los ataques comenzaron en la madrugada del pasado domingo, cuando una unidad de la ruta Colotlipa-Chilpancingo fue incendiada, cerca de la zona, otro vehículo fue incinerado por sujetos desconocidos.

El segundo incidente dejó herida a una mujer de la tercera edad que iba como pasajera, la víctima presentó quemaduras en la espalda, por lo que tuvo que ser llevada de emergencia a un hospital.

Por otro lado, se confirmó que un taxi fue incendiado en el poblado de Rincón de la Vía, lo que provocó que el transporte local en la capital limitará sus servicios, por lo que pocas unidades circularon este fin de semana.

Ante la falta de transporte público en Guerrero, lo habitantes tuvieron que esperar por más de 2 horas el paso de alguna unidad, y así poder llegar a su destino.

Autoridades intensifican labores de vigilancia

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, aseguró que se intensificaron las labores de vigilancia en la ciudad, además del resguardo de transporte público.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre el por qué las unidades de transporte público están siendo víctimas de estos violentos ataques.

En las primeras horas de este 28 de septiembre 2025, las entradas y salidas de Chilpancingo, permanecen vigiladas por elementos de las Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. A estas se les incluyen las salidas a Chichihualco, Petaquillas y Amojoleca.

“Estas acciones forman parte del blindaje operativo implementado para garantizar la seguridad de la ciudadanía y la tranquilidad en la ciudad”, aseguraron las autoridades.