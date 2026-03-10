Bombardeos dejan 7 muertos y 15 heridos mientras guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán se expande

La guerra entre Estados Unidos , Israel e Irán volvió a escalar hoy 10 de marzo con nuevos ataques en Líbano, Irak y el Golfo Pérsico, en una jornada marcada por bombardeos, drones y operaciones navales en una de las rutas energéticas más sensibles del mundo.

Mientras Israel intensificó sus ofensivas contra posiciones vinculadas a Hezbolá en Beirut, Estados Unidos confirmó ataques contra embarcaciones iraníes cerca del estrecho de Ormuz, en medio de advertencias directas hacia Irán sobre la seguridad de esa vía estratégica.

El conflicto, que ya involucra a varios frentes de Medio Oriente, ocurre mientras las tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán continúan elevando el riesgo de una confrontación regional de mayor escala.

Israel intensifica ataques en Líbano en medio de la guerra con Irán

Durante la madrugada del miércoles, Israel lanzó una nueva serie de bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut , zonas donde el ejército israelí afirma que existen posiciones e infraestructura vinculadas a Hezbolá .

La ofensiva se produjo después de que Israel emitiera órdenes de evacuación en varios barrios de la capital libanesa; decenas de miles de residentes abandonaron la zona ante el riesgo de nuevos ataques.

En paralelo, el Ministerio de Salud del Líbano informó que varios bombardeos en distintas regiones dejaron víctimas. Entre los incidentes reportados:



Un ataque en Qana dejó cinco personas muertas y cinco heridas

Un bombardeo en el distrito de Tiro dejó un muerto y ocho heridos

Otro ataque en Bint Jbeil dejó un muerto y dos heridos

Drones y ataques cerca de bases vinculadas a Estados Unidos en Irak

Al mismo tiempo, varios drones atacaron instalaciones militares cerca del Aeropuerto Internacional de Bagdad, en Irak.

De acuerdo con funcionarios de seguridad, algunos de los drones cayeron cerca de posiciones utilizadas por fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos.

Las instalaciones afectadas incluyen zonas cercanas a Base Victoria, un complejo militar vinculado a operaciones estadounidenses.

Aunque no se reportaron heridos ni daños significativos, el incidente volvió a elevar la tensión en una región donde milicias cercanas a Irán han atacado previamente posiciones asociadas con Estados Unidos.

Estados Unidos destruye barcos minadores iraníes cerca del estrecho de Ormuz

En el Golfo Pérsico, Estados Unidos confirmó la destrucción de 16 barcos minadores iraníes cerca del estratégico estrecho de Ormuz. El Comando Central estadounidense informó que las embarcaciones estaban vinculadas a operaciones navales de Irán en la zona.

El presidente Donald Trump advirtió que cualquier intento de Irán de colocar minas en el estrecho tendrá consecuencias militares inmediatas.