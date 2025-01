Al borde de la muerte: Jeremi habla desde el hospital de Nueva Orleans cómo sobrevivió al atentado

Jeremi Selensky quería celebrar el Año Nuevo en grande. El bullicio de Nueva Orleans, Estados Unidos , con su característico ambiente festivo, prometía una experiencia inolvidable. Y así era, hasta que todo se transformó en una pesadilla.

El ataque terrorista ocurrido en la madrugada del 1 de enero dejó un saldo devastador: 14 muertos y al menos 25 heridos, muchos de ellos con lesiones de gravedad. Jeremi fue una de las víctimas, pero su testimonio desde el hospital revela una historia de resistencia y esperanza.

“Creo que me golpearon y mi cuerpo fue hacia el suelo. Por un segundo no recuerdo nada, pero tan pronto como caí, me desperté de inmediato”, relató Jeremi, quien se encuentra recuperándose tras el ataque y que tomó un poco de fuerza para contar ante las cámaras cómo vivió el suceso.

Cathy y Lou Tenedorio intentaron convencer a su hijo de quedarse en Año Nuevo

Para las familias de las víctimas , el Año Nuevo nunca volverá a ser el mismo. Cathy y Lou Tenedorio, padres de una de las víctimas mortales de este brutal atentado, compartieron su desgarradora historia y revelaron cómo intentaron convencer a su hijo de quedarse a celebrar en familia.

“Por favor, no te vayas. Es peligroso allá. Ya no es como antes. Hay mucha delincuencia. Por favor, quédate aquí", le suplicó Lou a su hijo. Pero la decisión ya estaba tomada. "Él me dijo: ‘No te preocupes, papá, te quiero’. Nos abrazamos y se fue”, finalizó.

El joven, al igual que Jeremi, buscaba celebrar el Año Nuevo en un ambiente vibrante y lleno de vida. Lamentablemente, su sueño terminó en tragedia.

Lo que se sabe del atentado en Nueva Orleans:

El autor del ataque, identificado como Shamsud-Din Jabbar, un estadounidense con simpatías hacia el Estado Islámico, actuó como un “lobo solitario” en un acto premeditado. Utilizó un vehículo para arrollar a decenas de personas y planeaba detonar dos bombas caseras escondidas en una hielera. Aunque su ataque fue interrumpido antes de ejecutar la segunda fase, el daño ya estaba hecho.

Las autoridades confirmaron que Jabbar actuó solo, pero las investigaciones continúan para descartar posibles cómplices o influencias adicionales.

El autor del ataque fue Shamsud-Din Jabbar, un estadounidense con simpatía hacia el Estado Islámico

Ataque en Nueva Orleans: Un llamado a la reflexión

El atentado de Nueva Orleans deja al descubierto cómo la intolerancia y el fanatismo pueden destruir vidas en cuestión de segundos. También resalta la importancia de la solidaridad y el apoyo hacia las víctimas y sus familias.

La investigación sigue su curso, pero la herida emocional de este evento tardará mucho más en sanar. Nueva Orleans, una ciudad conocida por su resiliencia, enfrenta ahora un nuevo desafío: reconstruir no solo el espacio físico afectado, sino también la confianza y la tranquilidad de sus ciudadanos y visitantes.