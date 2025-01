Avances en la investigación del atentado en Nueva Orleans: Lo que sabemos

El atentado en Nueva Orleans ocurrido el pasado 1º de enero dejó un saldo devastador de 14 muertos y al menos 25 heridos , varios de ellos en estado crítico. Lo que debía ser una celebración de Año Nuevo en el icónico Barrio Francés se convirtió en una tragedia, marcada por el terror y el fanatismo. Por eso te contamos los avances en la investigación de este caso.

Atentados en #EU continúan bajo investigación...



Tras el atropellamiento masivo que se suscitó en #NuevaOrleans y cobró varias vidas, así como la explosión de un vehículo afuera de un hotel de @realDonaldTrump, las autoridades continúan sus indagatorias.



Raziel Cruz Salazar nos… pic.twitter.com/QPhhbpbIPf — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 4, 2025

Avances en la investigación del atentado en Nueva Orleans

Las autoridades de Estados Unidos continúan investigando este ataque perpetrado por Shamsud-Din Jabbar, un ciudadano estadounidense, el cual actuó como un lobo solitario inspirado por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), según los últimos informes del FBI .

Aunque las autoridades han descartado la participación de otros sospechosos, el FBI continúa explorando conexiones potenciales y el origen de los explosivos.

Detalles del atentado en Nueva Orleans

Jabbar, un veterano del Ejército de Estados Unidos, condujo una camioneta contra una multitud , causando caos y destrucción. Además, las autoridades encontraron dos explosivos caseros (IEDs) dentro de una hielera cerca del lugar del ataque. Afortunadamente, estos dispositivos no detonaron, evitando una tragedia aún mayor.

El FBI confirmó que Jabbar actuó de manera premeditada y sin cómplices directos. Sin embargo, la investigación sigue abierta, y las autoridades han pedido a cualquier persona con información sobre Jabbar, especialmente en relación con su tiempo en Texas o Nueva Orleans, que se comunique con ellos.

Ya sea que conozca personalmente a Jabbar, haya trabajado con él, haya servido en el ejército o lo haya visto en Nueva Orleans o Texas, necesitamos hablar con usted.

Testimonios de las víctimas y familias tras el atentado

Las historias de las víctimas y sus familias reflejan el impacto devastador del atentado. Jeremi Selensky, uno de los sobrevivientes, narró cómo fue derribado por el impacto de la camioneta, mientras que otras familias .

Tal fue el caso de Lou Tenedorio, quien enfrenta la pérdida irreparable de su hijo, al cual trató de persuadir de no ir a Nueva Orleans aquel día: “Por favor, no te vayas. Es peligroso allí. Ya no es como antes. Hay mucha delincuencia. Por favor, quédate aquí. Y él me dijo: “No te preocupes, papá, te quiero”. Nos abrazamos y se fue”, le dijo Lou a su hijo antes del fatídico día.