Zona Metropolitana de Guadalajara: Joven de 17 años se debate entre la vida y la muerte tras impacto de bala en el cráneo

La violencia en la Zona Metropolitana de Guadalajara, y sus límites territoriales alcanzó un punto crítico durante las últimas jornadas, dejando un saldo de múltiples personas heridas en ataques directos y riñas.

El caso más alarmante involucra a un menor de edad, cuyo estado de salud es reservado tras sufrir una agresión armada justo en el exterior de su propio hogar, lo que ha generado una intensa movilización de los cuerpos de investigación estatal.

Ataque directo contra un adolescente en Tonalá

Un joven de apenas 17 años de edad resultó gravemente herido tras ser alcanzado por un proyectil de arma de fuego que impactó directamente en su cabeza. El incidente ocurrió mientras la víctima permanecía afuera de su vivienda, localizada sobre la avenida Cañada Sirrob, en el municipio de Tonalá.

🔴#IMPORTANTE | Un joven de 17 años fue agredido con arma de fuego en Av. de Las Cañadas en Tonalá, presentaba una lesión en cráneo. Fue trasladado en estado grave para recibir atención médica.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/qgD6vGdBY1 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 10, 2026

Tras el reporte de las detonaciones, socorristas de los servicios médicos municipales acudieron al sitio para brindar las maniobras de estabilización necesarias. Debido a la naturaleza de la herida, el menor fue trasladado de urgencia a un hospital de primer nivel.

Aunque el personal médico logró estabilizar sus signos vitales, su condición se reporta como grave y permanece en una lucha constante por sobrevivir, mientras la Fiscalía del Estado realiza las diligencias para dar con los responsables.

Ofensiva con explosivos en la zona limítrofe de Jalisco

En las proximidades de la comunidad de La Hiedrita, en la franja fronteriza con el estado de Zacatecas, se registró un fuerte enfrentamiento entre agentes de la policía regional y un grupo de civiles con armamento. Según los informes de las autoridades, los oficiales fueron emboscados por sujetos que utilizaron artefactos explosivos durante la agresión.

La onda expansiva de una de estas detonaciones alcanzó a una elemento de la corporación, causándole una lesión en la pierna. Tras recibir auxilio inmediato por parte de sus compañeros, la oficial fue evacuada vía aérea por el equipo aerotáctico Titán hacia un hospital en Zapopan.

El perímetro quedó bajo resguardo de la Guardia Nacional y fuerzas de los 3 niveles de gobierno, quienes rastrearon la zona en busca de más explosivos, presumiendo que los atacantes huyeron hacia territorio zacatecano.

Agresión con escopeta contra automovilista en La Jauja

Un hombre de 36 años de edad fue víctima de una agresión armada mientras conducía su vehículo por las calles de la colonia La Jauja, también en el municipio de Tonalá. El afectado relató que sujetos a bordo de otro automóvil se emparejaron con él y, sin mediar palabra, accionaron una escopeta en su contra.

🔴#IMPORTANTE | Un hombre de 36 años fue herido con una escopeta. Los sujetos armados le dispararon cuando viajaba en su vehículo fue trasladado un hospital de primer nivel para recibir mejor atención médica.



Con información: Antonio Sánchez (@Asancheztv). pic.twitter.com/bkOHEgbN8N — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) March 10, 2026

A pesar de los impactos, el conductor logró avanzar por sus propios medios para solicitar ayuda a sus familiares, quienes lo llevaron a la unidad Cruz Verde Pajaritos.

El diagnóstico médico indica que presenta dos heridas de bala localizadas entre la espalda y el pulmón, por lo que su estado de salud se considera grave y requirió su traslado a una unidad hospitalaria de alta especialidad.

Riña con arma blanca en las cercanías de un parque

En el municipio de Guadalajara, una disputa personal terminó en una agresión sangrienta cerca del Parque El Dean. Un hombre, cuya edad oscila entre los 40 y 50 años, resultó herido de gravedad cuando su contrincante sacó una navaja y le propinó un corte profundo en la zona del cuello.

Tras el ataque, el lesionado consiguió alejarse del lugar para pedir auxilio en la intersección de la calle 8A y Ferrocarril. Paramédicos municipales arribaron al punto para intervenir y trasladarlo a una clínica local, donde permanece bajo vigilancia médica estricta debido a la profundidad de la herida.

