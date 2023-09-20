VIDEOS: Atentan con explosivos contra estación de policía en Colombia

Una estación de policía en la comunidad de Timba, departamento de Cauca, en Colombia, fue atacada con explosivos la mañana de este miércoles 20 de septiembre de 2023.

Los primeros informes de medios locales señalan que un automóvil cargado con explosivos llegó al lugar y lo detonaron. La onda expansiva provocó daños a una escuela, un hospital y algunos talleres cercanos en la zona.

En Timba, Cauca, dinamitaron la estación de policía informan que hay muertos y heridos.

En desarrollo...



¿Hay voluntad? pic.twitter.com/FBjUqqYfWh — ʟᴇᴏɴᴀʀᴅᴏ ɢᴏɴᴢᴀʟᴇᴢ ᴘᴇʀᴀғᴀɴ Indepaz (@leonardonzalez) September 20, 2023

Aún ningún grupo se ha adjudicado el ataque. Elías Larrahondo, gobernador del Cauca, señaló en una entrevista radiofónica que todavía no contaba con un reporte de personas muertas y lesionadas, pero sí registró daños en vidrios de ventanas y puertas.

En la región donde ocurrió el ataque, es conocido que opera el Ejército de Liberación Nacional (ELN), un grupo de guerrilla con el cual el gobierno colombiano tiene un cese al fuego de ambas partes y con el cual aún negocian un tratado de paz.

El ELN y el gobierno de Gustavo Petro tienen un cese de fuego bilateral, que inició en agosto y terminará hasta el año 2024.

🇨🇴 | URGENTE: Atentado contra una estación de Policías en Timba, Cauca, Colombia. Estalló un carro bomba.



Reportan civiles muertos y varios heridos así como serios daños a un hospital, un colegio y varias casas de la zona. pic.twitter.com/viRiZgVIda — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) September 20, 2023

Colombia firma cese bilateral al fuego con disidentes de las FARC

El gobierno de Colombia firmó un cese bilateral al fuego de 10 meses desde el siguiente 8 de octubre de 2023 con el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Ambas partes señalaron en un comunicado que están convencidas de “avanzar hacia la construcción de un acuerdo que ponga fin a la confrontación armada y propenda (inclinada, tendiente a) por el logro de una paz integral, estable y duradera, con justicia social y ambiental”.

El EMC está conformado por antiguos líderes y combatientes de las FARC que rechazaron el acuerdo de paz de 2016, el cual permitió la reincorporación de 13 mil integrantes de la guerrilla a la vida civil, ya que al menos 10 de ellos llegaron al Congreso.

La Fiscalía General colombiana suspendió las órdenes de arresto a más de 20 miembros del EMC, para facilitar las conversaciones de paz con el Gobierno.

