VIDEO |¡Tsunami de nieve! Así fue la mega avalancha en la montaña más alta de Europa ubicada en Rusia

Este jueves, el Monte Elbrus, conocido por ser el pico más alto del continente europeo, fue escenario de un fenómeno natural impresionante y aterrador. Una gigantesca avalancha se desprendió de sus laderas, lanzando una densa nube de nieve en polvo hacia la zona de servicios de un complejo turístico en Kabardino-Balkaria, Rusia.

El momento fue captado en video por testigos que, entre gritos y asombro, vieron cómo una pared blanca avanzaba rápidamente hacia ellos, devorando visualmente todo lo que encontraba a su paso, incluyendo un estacionamiento lleno de vehículos.

A large avalanche swept down the slopes of Mount Elbrus in Russia’s Kabardino-Balkaria region on Thursday. pic.twitter.com/gEBtmFccdo — Open Source Intel (@Osint613) January 15, 2026

¿Qué es una nube de polvo y qué tiene que ver con las avalanchas?

Lo que se observa en los videos no es solo nieve rodando, sino una "nube de polvo", que es una mezcla de cristales de hielo muy finos y aire. Este tipo de avalanchas son especialmente peligrosas porque se mueven a gran velocidad y pueden "tragar" edificios o personas en segundos, quitando la visibilidad por completo.

En las imágenes grabadas en el resort de Elbrus, se ve cómo el día se vuelve totalmente blanco de un momento a otro, obligando a los turistas a correr desesperadamente para ponerse a salvo antes de quedar atrapados en la neblina helada.

¿Hubo heridos tras la avalancha?

A pesar de la magnitud del derrumbe, las autoridades locales no han hecho ningún reporte respecto a personas muertas o heridas.

Desde el pasado 10 de enero, se habían cerrado varias secciones de la montaña y se suspendió el servicio de teleféricos. Debido al mal clima y al riesgo acumulado de nieve, los expertos ya sospechaban que un evento así podría ocurrir. Esta decisión de cerrar las zonas más peligrosas evitó que los esquiadores estuvieran en la trayectoria directa de la caída de nieve.

🇷🇺 | Hoy se produjo una enorme avalancha en las laderas del monte Elbrus en Kabardino-Balkaria, Rusia. pic.twitter.com/JVgpZmYiDX — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) January 15, 2026

Daños materiales tras la avalancha

Aunque no hubo pérdidas humanas , la avalancha no fue inofensiva. Los reportes indican que la acumulación de nieve dañó varios automóviles que estaban estacionados en la zona afectada. Muchos vehículos quedaron cubiertos por capas pesadas de hielo y polvo, y algunos sufrieron abolladuras por la presión de la nieve.

Equipos de emergencia locales se desplazaron de inmediato al lugar para revisar los daños y asegurarse de que nadie hubiera quedado atrapado dentro de los coches o en los alrededores del estacionamiento.

Revisión de seguridad en la zona

Actualmente, los equipos de rescate y geólogos rusos están revisando las laderas del Monte Elbrus para descartar que existan otros bloques de nieve inestables que puedan provocar una segunda avalancha.