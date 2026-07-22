¿Necesitas tramitar la licencia de conducir? Sedes de Unidades Móviles en Edomex disponibles hasta el 24 de julio 2026

Si quieres tramitar o renovar tu licencia de conducir en el Estado de México, la Secretaría de Movilidad de la entidad desplegó Unidades Móviles en distintos municipios de la región para facilitar este trámite; te compartimos la ubicación, horarios y requisitos.

La fecha límite para acudir a las unidades móviles es hasta los próximos jueves 23 y viernes 24 de julio; se recomienda acudir con tiempo.

Horarios de las Unidades Móviles para tramites la licencia en Edomex

Las unidades móviles ubicadas en distintos municipios del Edomex abren sus puerta en punto de las 9:00 horas y cierran alrededor de las 17:30 horas , de lunes a viernes .

El horario de servicios es hasta las 18:00 horas; sin embargo, la entrega de documentación termina antes.

Se recomienda a las y los interesados en tramitar o renovar la licencia calcular sus tiempos y tomar precauciones.

Estas son las Unidades móviles disponibles en Edomex hasta el 24 de julio 2026

La Secretaría de Movilidad del Estado de México publicó la lista de municipios con las unidades móviles disponibles hasta el viernes 24 de julio 2026; esta es la ubicación exacta.



Tepotzotlán - Calle Virreinal Mz. 012, colonia San Martín. Alameda Municipal.

- Calle Virreinal Mz. 012, colonia San Martín. Alameda Municipal. Texcoco - Calle Miguel Lerdo de Tejada 11, Col. San Pablo Zaragoza. En la Alameda Municipal.

La mayoría de estas unidades móviles fueron habilitadas desde el pasado 20 de julio, por lo qué aún te quedan dos días para acudir a renovar o a tramitar tu licencia de conducir.

Requisitos para tramitar la licencia de conducir en Edomex

Acta de nacimiento o carta de naturalización

CURP certificada por RENAPO

Identificación oficial vigente con fotografía; puede ser INE, pasaporte, cédula profesional, cartilla militar o licencia vigente del Edomex

Comprobante de domicilio no mayor a tres meses

Aprobar examen de conocimientos viales (solo aplica para primera vez)

Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias

Comprobante de pago correspondiente al trámite

¿Cuánto cuesta tramitar la licencia de conducir en Edomex?

El costo de tramitar tu licencia de conducir en el Estado de México (Edomex) puede depender del tipo de trámite que se elija; te compartimos la lista de precios.



Licencia tipo A para automovilista - $777 pesos

Licencia tipo C para motociclista - $777 pesos

Licencia tipo E para chofer particular - $1,017 pesos

Permiso provisional tipo B para menores de edad - $777 pesos

Permiso provisional tipo A para menores de edad - $3 mil 694 pesos

Duplicado de licencia Edomex - $525 pesos

Antes de acudir a las unidades móviles del Edomex, es importante revisar que el pago corresponda al tipo de licencia que se desea tramitar. Se recomienda llevar